Escriben los lectores: «Hablé con la persona y su padre, lo identificaron mis vecinos»

Ernesto se comunicó con InfoBrandsen a través de WhatsApp (2223.508499) para contar cómo sucedieron los hechos, y dar detalles del robo de su caballo.

Foto que compartió el dueño de Pampa, el caballo robado.

El damnificado tiene 70 años y vive en el camino que conecta la localidad de Ranchos con la de San Vicente, a unos 800km de la Ruta 215. Nos explicó que sale poco y nada, pero el jueves 19 de marzo tuvo que viajar alrededor de las 08:00 por motivos de trabajo, y regresó a su hogar alrededor de las 15:00.

Cuando fue a darle de comer a sus animales llamó a Pampa, un caballo que nació en su campo años atrás. Como no respondió a su llamado, decidió esperar a que vuelva solo. A las 17:00 regresó para revisar si su caballo había vuelto, pero se encontró con que no retornó al lugar. En ese momento, Ernesto decidió dar aviso de la situación en el grupo de WhatsApp de los vecinos, quienes rápidamente decidieron salir en busca del caballo.

Sin embargo, el esfuerzo fue en vano ya que no lo pudieron encontrar. Cuando rondaron el resto del campo, se dieron cuenta que un sector del alambrado había sido cortado con una tenaza o herramienta similar y que alguien estuvo allí con un caballo ya que había excremento. Uno de los vecinos ofreció sus cámaras para ver si lograban identificar al animal: ahí lograron ver que una persona circuló por la zona con un caballo igual al suyo. Más tarde, una vecina dijo haber visto un hombre con un caballo de tiro, y al dar las características del animal eran las mismas que el caballo del damnificado.

Entre comentarios de los vecinos lograron identificar al chico que robó al animal, por lo que Ernesto decidió llamar a la Policía Rural para hacer la denuncia, al igual que sucedió con la Policía Comunal de Brandsen. El hombre decidió llamar al chico, pero no obtuvo ninguna respuesta. Por este motivo decidió llamar al padre del joven, éste lo atendió bien, pero Ernesto nos comentó que de todos modos defendió a su hijo.

Posterior a esta comunicación, la persona que robó al caballo se comunicó con el dueño del animal a través de audios que, según expresó el vecino, tenían un tono prepotente.

Ayer, tras un nuevo contacto con la Policía Rural, le acercaron los papeles pertinentes a la denuncia, y alegó que tanto la rural como la Policía Comunal de Brandsen se preocuparon y lo acompañaron en el proceso.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp