El dirigente de la UCR volvió a referirse a la chance de encabezar una lista en el 2027 y aseguró que el partido debe volver a “sus raíces”.

El dirigente de Evolución Radical, Carlos “Fela” Ferreyra, analizó el presente de la Unión Cívica Radical en Brandsen tras el acuerdo alcanzado para conformar una lista de unidad en la renovación de autoridades partidarias y dejó definiciones sobre el futuro político del radicalismo local, las posibles alianzas electorales y la situación del gobierno municipal.

Durante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio), Ferreyra destacó que el entendimiento interno permitió incorporar a representantes de todos los sectores dentro de la conducción partidaria y consideró que el principal desafío es fortalecer al radicalismo como alternativa de gobierno para los próximos años. La misma tuvo lugar en el marco del acuerdo interno que determinó que Daniel Cappelletti sea presidente del comité local y a Mirta Sargiotti como convencional partidaria.

El dirigente sostuvo que, pese a las diferencias que existieron en distintos momentos, Evolución Radical “nunca dejó de pertenecer” a la estructura de la UCR. “Nosotros siempre estuvimos dentro del partido, quizás tuvimos alguna voz crítica ante determinadas situaciones, pero siempre jugando dentro de lo que es el partido de la Unión Cívica Radical”, afirmó.

Ferreyra explicó que la incorporación de dirigentes de Evolución a la nueva conducción fue el resultado de conversaciones que apuntaron a conformar un espacio más amplio y representativo. “Ante la convocatoria de tratar de conformar una comisión donde estemos todos los grupos representados, nos sentamos, charlamos, acordamos algunas cuestiones y eso hizo que cuatro personas de nuestro grupo sean parte de la comisión actual”, señaló.

Sobre la designación de Mirta Sargiotti como convencional, destacó su trayectoria dentro del radicalismo local y provincial. “Es una persona que toda su vida militó dentro del partido, que ocupó cargos muy importantes como intendenta, concejal y presidenta del Concejo Deliberante”, expresó.

Además, remarcó que el funcionamiento interno de Evolución Radical se basa en una construcción “colectiva y horizontal”: “Nosotros tratamos desde hace cinco años de realizar una construcción colectiva y horizontal, donde cualquiera de los que está dentro del grupo puede representar al espacio”.

“HAY QUE REVITALIZAR EL PARTIDO”

A lo largo de la entrevista, Ferreyra insistió en que el radicalismo local debe recuperar protagonismo y volver a transformarse en un espacio convocante para la sociedad. “Nosotros desde siempre sostuvimos que lo que hay que hacer es tratar de revitalizar el partido, de que el partido vuelva a sus fuentes”, indicó.

En esa línea, consideró que, más allá de la situación del radicalismo a nivel provincial y nacional, la UCR todavía conserva entereza en Brandsen. “Creo que el partido en lo local sigue teniendo cierta fortaleza y tenemos que ir en busca de abrir y golpear más puertas, de que la gente se acerque más, de que sea un partido convocante que genere proyectos y una alternativa de gobierno de acá al 2027”, afirmó.

LA POSIBILIDAD DE SER CANDIDATO A INTENDENTE

Uno de los momentos más relevantes de la entrevista se dio cuando Ferreyra fue consultado sobre una eventual candidatura para las próximas elecciones. Si bien aclaró que cualquier definición dependerá de acuerdos internos o de los mecanismos que establezca el partido, reconoció abiertamente sus aspiraciones políticas. “Yo tengo ambiciones de ser intendente”, afirmó.

No obstante, remarcó que está dispuesto a competir democráticamente tanto dentro de la UCR como en una eventual coalición. “Nosotros vamos a estar dispuestos a competir democráticamente en cualquier ámbito, en una asamblea partidaria, en una elección PASO o en una interna”, aseguró. En ese sentido, defendió el uso de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias como herramienta democrática. “Me parece una herramienta democrática que hay que utilizarla”, sostuvo.

También aclaró que, si aparecieran otros dirigentes con las mismas aspiraciones, el espacio está dispuesto a resolver las candidaturas mediante el consenso o la competencia interna. “Si hay algún otro dentro de una coalición electoral o dentro del mismo partido que tenga las mismas ambiciones, las dirimiremos como corresponde”, manifestó.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN MUNICIPAL

Ferreyra también dedicó varios pasajes de la entrevista a cuestionar la administración municipal actual, a la que calificó como “desprolija” y “sin planificación. La veo como una gestión desprolija y con una improvisación total”, afirmó.

Como ejemplo, recordó la marcha atrás del Ejecutivo con la ordenanza fiscal e impositiva luego de los cuestionamientos realizados por la Cámara de Comercio. “La primera cosa que hacen es presentar una ordenanza fiscal impositiva y, ante el buen requerimiento de la Cámara de Comercio, vuelven para atrás con una decisión que habían tomado”, señaló.

El dirigente radical también cuestionó el proyecto vinculado a los caminos rurales y la polémica por la instalación de canteras. “Impulsan algo atado a una ilegalidad porque tenés una ordenanza que prohíbe en el distrito la instalación de canteras”, expresó.

Y agregó: “Después le echan la culpa al radicalismo de que no lo apoya. ¿Cómo los concejales van a apoyar una ilegalidad?”. Para Ferreyra, la gestión municipal “no tiene un plan ni un programa claro. Son todas cosas sueltas y así se está desarrollando la gestión”.

EL DEBATE SOBRE LAS ALIANZAS POLÍTICAS

Otro de los ejes de la entrevista estuvo vinculado al escenario político nacional y provincial y al rol que deberá asumir la UCR dentro de futuras alianzas electorales. Consultado sobre la posibilidad de acuerdos con sectores cercanos a Javier Milei o al PRO, Ferreyra marcó su postura personal y aseguró que el radicalismo no debe perder identidad. “Nosotros tenemos una idea de partido y creemos en sus banderas históricas: la defensa de la educación pública, de la salud y de las instituciones”, señaló.

En esa línea, advirtió que será crítico si considera que la UCR se aleja de esos principios. “Cuando vea que el partido toma otro rumbo, voy a ser una voz crítica hacia eso”, expresó. También dejó una definición política fuerte al señalar cuáles son, a su entender, los límites ideológicos del radicalismo. “Para mí los límites están entre Milei y La Cámpora; son dos populismos. Uno puede ser un populismo más de derecha y el otro un populismo más de izquierda”.”, sostuvo.

Finalmente, aclaró que las alianzas electorales no dependen exclusivamente del radicalismo local, sino de las decisiones que adopten las estructuras provinciales y nacionales del partido. “Las convenciones nacional y provincial van a establecer las alianzas que se hagan de acá en adelante y nosotros vamos a respetar esas decisiones”, concluyó.

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