Tras la aparición de mensajes que advertían sobre posibles tiroteos, este viernes, a un estudiante le encontraron una réplica de arma dentro de su mochila.

En la tarde del jueves, la comunidad educativa de la Escuela Técnica se vio sacudida por la aparición de pintadas con contenido amenazante en uno de los baños del establecimiento, en las que se advertía sobre la posibilidad de que ocurrieran tiroteos durante la jornada del viernes. Según trascendió en redes, sería un reto que se viralizó en la red social TikTok y estas amenazas tuvieron lugar en otras localidades como La Plata y Chascomús.

Ante este escenario, las autoridades escolares realizaron la denuncia correspondiente y activaron los protocolos preventivos para resguardar a estudiantes, docentes y personal de la institución, garantizando la continuidad de las actividades en un marco de cuidado.

Ya en la mañana del viernes, la situación sumó un nuevo episodio de tensión cuando se detectó que un alumno de 14 años llevaba en su mochila un arma, que posteriormente fue identificada como una réplica o juguete. El hallazgo motivó la intervención de efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes trabajaron en el lugar. Según parece, el hecho pudo comprobarse a partir de unos videos que estaban circulando entre los estudiantes.

Desde la institución informaron que se adoptaron todas las medidas necesarias para preservar la convivencia escolar y que se avanzará con acciones pedagógicas orientadas a la reflexión y la responsabilidad frente a este tipo de hechos.

Asimismo, se solicitó a las familias acompañar desde el hogar, promoviendo el diálogo con los estudiantes, en un contexto que exige atención y compromiso conjunto para evitar la propagación de situaciones que generen temor o alteren el normal desarrollo de la vida escolar.

COMUNICADO INSTITUCIONAL

En la noche del jueves, el equipo directivo de Escuela Técnica informó lo sucedido a través de un comunicado: «Se ha detectado una pintada con contenido amenazante en un baño del establecimiento, situación que afecta la convivencia institucional. Ante este hecho, se ha realizado la denuncia correspondiente y ha adoptado las medidas necesarias para resguardar a toda la comunidad educativa y se continuará trabajando en la prevención de estas situaciones, garantizando el cuidado de los estudiantes y el normal desarrollo de las actividades escolares».

Asimismo, destacaron que se llevarán a cabo acciones pedagógicas «orientadas a la reflexión y la responsabilidad frente a estos hechos.

Se solicita a las familias acompañar desde el hogar, promoviendo el diálogo. La escuela se encuentra a disposición».

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp