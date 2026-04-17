El proyecto nació en 2025 como una iniciativa escolar y este año se hizo realidad. Estudiantes de segundo año de Economía agradecieron a quienes lo hicieron posible.

Un proyecto educativo que comenzó en el aula terminó transformándose en una mejora concreta para toda la comunidad escolar. Estudiantes del CENS N° 452 celebraron la construcción de una rampa de acceso en el establecimiento (edificio de la EP Nº19), una obra que había sido impulsada por ellos mismos durante el Ciclo Lectivo 2025.

En diálogo con InfoBrandsen, Susana Gauna -alumna de segundo año de Economía- contó que la iniciativa surgió como parte de un proyecto de acción desarrollado cuando cursaban primer año. La propuesta tenía como objetivo mejorar la accesibilidad dentro de la institución, poniendo el foco en las dificultades que enfrentaban algunos compañeros para ingresar al edificio.

“Uno de los casos que más nos motivó fue el de un compañero al que se le complicaba subir con la bicicleta. Tenía que hacer mucho esfuerzo y maniobras para poder entrar”, explicó. A partir de esa situación, el grupo decidió avanzar con la idea de construir una rampa que facilitara el acceso.

El proyecto tomó visibilidad tras su difusión en medios locales y, finalmente, a comienzos de este 2026, la obra se concretó. “Hoy es una realidad y nos llena de orgullo. Ver que algo que pensamos y trabajamos en clase se hizo posible es muy emocionante”, expresó Gauna.

Además, los estudiantes manifestaron su intención de realizar una inauguración simbólica junto a sus compañeros, como forma de celebrar el logro y “agradecer a todas las personas e instituciones que colaboraron para hacerlo realidad”.

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