¿Tu computadora está lenta, tiene virus o necesita una actualización? LS Soluciones Informáticas ofrece servicio técnico para PC y notebooks, con atención en Brandsen y alrededores. Realizan mantenimiento, instalación de Windows, ampliación de memoria RAM, instalación de discos SSD, optimización de equipos y mucho más, con garantía en todos los trabajos.

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💻 LS Soluciones Informáticas

Tecnología en buenas manos

Servicio técnico especializado en computadoras y notebooks. Atención en Brandsen y alrededores, con garantía en todos los trabajos realizados.

🛠 Servicios

  • Limpieza interna de equipos
  • Instalación y configuración de Windows
  • Eliminación de virus y malware
  • Ampliación de memoria RAM
  • Instalación y actualización a SSD
  • Optimización de equipos

✅ Beneficios

  • Retiro a domicilio
  • Garantía en todos los trabajos
  • Atención en Brandsen y alrededores
  • Asesoramiento personalizado
📲 Consultanos por WhatsApp
Presupuestos, consultas y asesoramiento técnico sin compromiso.
💬 Enviar consulta
+54 9 11 6107-9135
📸 Instagram
@lssolucionesinformaticas
📧 ls.soluciones.informaticas@gmail.com
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1 COMENTARIO

  1. Lleve a reparar mi notebook hace poco y fue un éxito, en tiempos donde no esta fácil reemplazar una herramienta costosa, nos aconsejaron repararla y fue un golazo!

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