¿Tu computadora está lenta, tiene virus o necesita una actualización? LS Soluciones Informáticas ofrece servicio técnico para PC y notebooks, con atención en Brandsen y alrededores. Realizan mantenimiento, instalación de Windows, ampliación de memoria RAM, instalación de discos SSD, optimización de equipos y mucho más, con garantía en todos los trabajos.«`html «`
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Lleve a reparar mi notebook hace poco y fue un éxito, en tiempos donde no esta fácil reemplazar una herramienta costosa, nos aconsejaron repararla y fue un golazo!