La reunión prevista para el 15 de junio fue trasladada al 22 debido al feriado nacional y a las actividades oficiales por el aniversario de Brandsen.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) resolvió modificar la fecha de su próxima sesión ordinaria. A través del Decreto N.º 970, sancionado este viernes, se dispuso que la reunión prevista originalmente para el lunes 15 se realice finalmente el lunes 22, en el horario habitual.

La medida responde, en primer término, a que la fecha originalmente establecida coincide con un feriado nacional (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes), situación que, según se expresa en los considerandos de la norma, altera el normal desarrollo de las actividades administrativas y legislativas.

Además, el cuerpo deliberativo tuvo en cuenta que el 22 de junio se conmemorará el 150º aniversario de la fundación de la Ciudad de Brandsen, jornada durante la cual se desarrollarán distintos actos y actividades oficiales de relevancia para la comunidad.

En el decreto se señala que los integrantes del HCD manifestaron su voluntad de acompañar y participar de las celebraciones organizadas con motivo de la fecha fundacional, en reconocimiento a su importancia histórica, cultural e institucional para el Distrito.

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