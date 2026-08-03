Nicolás Mantegazza acompañó el aniversario de una de las instituciones más emblemáticas del distrito, destacando su compromiso con la participación vecinal y el desarrollo comunitario.



El intendente sanvicentino participó de la celebración por el 70° aniversario de la Sociedad de Fomento Versailles Argentino, compartiendo junto a vecinos, vecinas y autoridades de la institución una jornada de encuentro, música y reconocimiento a la historia de una entidad que, desde hace siete décadas, cumple un rol fundamental en la vida social del distrito.



Durante el festejo se destacó el trabajo sostenido de la comisión directiva y de todas las personas que, a lo largo de estos años, contribuyeron al crecimiento de la institución, consolidándola como un espacio de participación, integración y compromiso con la comunidad.



En ese marco, el jefe comunal felicitó especialmente a Salvador Ligregni y a toda la comisión directiva por el esfuerzo y la dedicación que mantienen viva la labor de la Sociedad de Fomento, promoviendo actividades y fortaleciendo los vínculos entre los vecinos.



El municipio continúa acompañando y fortaleciendo a las instituciones intermedias, reconociendo su importancia como actores fundamentales para el desarrollo social, cultural y comunitario de San Vicente.

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