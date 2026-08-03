El próximo domingo 16, el pueblo festejará su cumpleaños con un cargado cronograma actividades recreativas, culturales y gastronómicas.

La comunidad de Jeppener se prepara para vivir una nueva edición de su aniversario con una programación que reunirá a vecinos, instituciones y visitantes en distintos puntos de la localidad.

Las actividades comenzarán a las 10:00 con la Santa Misa en la Cuasi Parroquia San José Obrero. Una hora más tarde, a las 11:00, se desarrollará el acto protocolar en el palco ubicado sobre la intersección de las avenidas De la Place y Moreno.

Al mediodía, desde las 12:00, tendrá lugar el tradicional Desfile Institucional y Tradicionalista por la avenida Delaplace, uno de los momentos más esperados de la celebración, con la participación de establecimientos educativos, entidades intermedias, centros tradicionalistas y agrupaciones locales.

La jornada continuará a las 13:00 con un almuerzo criollo en el Club Estrella. Posteriormente, desde las 14:00, los festejos se trasladarán al Predio La Tranquera, donde habrá actividades por el Día de las Infancias, paseo de artesanos y emprendedores de Jeppener y Altamirano, además de la participación de cerveceros locales.

El cierre de los festejos está previsto para las 17:00, con un baile popular en el Club Estrella, acompañado por una banda en vivo.

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