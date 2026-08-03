El siniestro se habría iniciado por un desperfecto mecánico.
Este lunes, minutos después de las 14, sonó la sirena de Bomberos Voluntarios por un Incendio vehicular en Ruta 215, camino a Loma Verde.
El hecho se dio cuando un vecino de nuestra Ciudad se desplazaba en un Volkswagen Gol Country; el mismo se habría incendiado por un desperfecto mecánico.
En el lugar trabajaron la unidad N°14 de Bomberos y efectivos de la estación de Policía Comunal.
NOTICIA EN DESARROLLO
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