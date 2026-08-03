El inicio del segundo tramo del ciclo lectivo se verá afectado este lunes 3 de agosto por el paro nacional convocado por CTERA. La medida de fuerza tendrá alcance en todo el país y se espera una importante adhesión, especialmente en las escuelas públicas. En Brandsen, algunos establecimientos ya comunicaron a las familias que no dictarán clases.

El paro fue convocado en reclamo de una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un mayor financiamiento para el sistema educativo.

La decisión se produce luego de que el Gobierno nacional ratificara que no convocará a la Paritaria Nacional Docente, al considerar que las negociaciones salariales deben desarrollarse entre las provincias y los gremios de cada jurisdicción.

La jornada de protesta coincidirá además con una medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que también realizará movilizaciones en distintos puntos del país.

En Brandsen, algunas instituciones educativas ya informaron que el lunes no habrá actividad debido a la adhesión de sus docentes, mientras que otras comunicarán durante las próximas horas cómo será el funcionamiento de las clases.

De esta manera, el regreso a las aulas tras las vacaciones de invierno estará marcado por una jornada de protesta que impactará en el normal desarrollo de la actividad educativa en gran parte del país.

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