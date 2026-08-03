Hace instantes, dos camionetas colisionaron en la intersección de Berutti y Azcuénaga, en pleno centro de Brandsen.

Según la información recabada en el lugar, una Renault Alaskan de color azul circulaba por Azcuénaga en dirección a San Martín, cuando fue impactada por una Ford Ranger blanca que transitaba por esa misma arteria en sentido hacia Sáenz Peña.

Afortunadamente, ninguno de los conductores sufrió lesiones, registrándose únicamente daños materiales en ambos vehículos.

En el lugar trabajan Inspectores Municipales de Tránsito, quienes llevan adelante las actuaciones correspondientes y ordenan la circulación en la zona.

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