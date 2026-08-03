Una vecina se comunicó con InfoBrandsen para alertar sobre un hecho de inseguridad ocurrido durante la mañana de este lunes en pleno centro de la ciudad.

Según relató alrededor de las 11:00 su pareja fue víctima de un robo mientras su camioneta se encontraba estacionada sobre avenida Mitre, frente a la sucursal del Banco Nación.

De acuerdo con el testimonio brindado, el delincuente habría utilizado un inhibidor de señal para impedir el cierre del vehículo. La víctima señaló que un hombre permaneció entre dos y tres minutos revisando el interior de la camioneta «con total tranquilidad», subiendo y bajando del rodado como si fuera el propietario.

Según lo informado, el delincuente se llevó dinero en efectivo y tarjetas bancarias antes de retirarse del lugar.

Si bien el hecho ocurrió en un sector muy transitado de la ciudad y en horario comercial, la maniobra se habría concretado sin que el autor fuera advertido. Por otro lado, la persona que se comunicó con el medio informó que cuentan con imágenes de una cámara de seguridad que muestra la cara del autor del robo.

Foto de las imágenes de la cámara brindada por la vecina afectada.

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