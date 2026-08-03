Auxiliares escolares 2027: cómo inscribirse y qué documentación presentar

El trámite se realizará de manera digital durante todo el mes de agosto a través de la plataforma ABC. Se brindará asistencia presencial a quienes lo requieran.

El Consejo Escolar de Brandsen anunció que desde el próximo sábado 1° y hasta el 31 de agosto de 2026 estará abierta la inscripción al Listado 2027 para aspirantes a cargos de auxiliares, porteros y cocineros de establecimientos educativos del distrito.

El trámite deberá realizarse de forma virtual ingresando a la plataforma oficial ABC con usuario y contraseña. Quienes se postulen por primera vez deberán crear una cuenta previamente en el sistema.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Al momento de efectuar la inscripción, los interesados deberán cargar en el sistema los siguientes documentos:

DNI (frente y dorso).

(frente y dorso). Certificados de estudios (Primario, Secundario y/o Terciario).

(Primario, Secundario y/o Terciario). Cursos aprobados (reconocidos por la Ley 10.430).

(reconocidos por la Ley 10.430). Certificado de Aptitud Psicofísica .

. Antecedentes Penales (Nacionales y/o Provinciales).

ASISTENCIA PRESENCIAL

Para aquellos postulantes que necesiten orientación, ayuda con la carga de archivos o realizar consultas, las oficinas del Consejo Escolar -Av. las Heras 751- estarán disponibles de lunes a viernes en dos turnos: de 7 a 9 y de 11 a 13.

Mail para consultas: ce014@abc.gob.ar

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