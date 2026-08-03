El Vecinalismo reclama reactivar el Comité de Cuenca del Samborombón y advierte sobre la falta de planificación hídrica en Brandsen.

El integrante del Vecinalismo por Brandsen, Marcos Herensperger, explicó los dos proyectos que su espacio presentó para su tratamiento en el Concejo Deliberante, aunque puso el foco en uno que considera estratégico para el futuro del Distrito: la reactivación del Comité de Cuenca del río Samborombón, un organismo creado por ley provincial que, según afirmó, permanece inactivo desde hace años.

Herensperger señaló que el Comité de Cuenca es una herramienta indispensable para planificar el manejo del recurso hídrico, coordinar obras entre los municipios que integran la cuenca y prevenir situaciones de riesgo. «Es una institución que tiene que perdurar con el tiempo, no puede estar sujeta a la decisión del gobernante de turno», expresó.

El dirigente recordó que Brandsen ocupa una posición clave dentro de la cuenca del Samborombón. «Somos el único municipio al que el río le pasa por el medio y somos los más afectados», afirmó, al advertir que las decisiones que tomen distritos ubicados aguas arriba, como Cañuelas, San Vicente o Presidente Perón, terminan impactando directamente sobre el territorio local.

En ese sentido, explicó que el funcionamiento del organismo permitiría conocer y evaluar las obras hidráulicas que se realizan en otros municipios, además de gestionar proyectos de limpieza del río, acceder a financiamiento y contar con respaldo institucional para impulsar intervenciones de mayor envergadura.

«El Comité de Cuenca nos va a dar la posibilidad de tener los apoyos necesarios para hacer futuras obras dentro del río, la limpieza, obras hidráulicas y tener poder de policía», sostuvo Herensperger, quien remarcó que se trata de una herramienta prevista por la legislación provincial pero que hoy no está siendo aprovechada.

Asimismo, vinculó el proyecto con la necesidad de anticiparse a eventos climáticos extremos. «No hay que ser bomberos, hay que ser más previsores», manifestó, al considerar que el organismo debería funcionar de manera permanente, con un responsable designado y una agenda de trabajo continua.

Consultado sobre el posible regreso del fenómeno de El Niño, Herensperger advirtió que la falta de planificación podría traer consecuencias para el Distrito. «No soy alarmista, pero si llegáramos a tener una inclemencia como las que están pasando en muchas localidades y nos agarra en este estado, vamos a tener muchas consecuencias», expresó.

También recordó que ya trasladó esta preocupación al intendente municipal durante una reunión mantenida tiempo atrás y consideró que la falta de avances responde, en parte, al desconocimiento de la importancia del organismo. «Yo creo que no están enterados de la verdadera importancia de este organismo, porque si no ya lo hubieran exigido», afirmó.

El referente del Vecinalismo sostuvo además que el Comité permitiría fortalecer el peso político de Brandsen frente a otros municipios de la cuenca. «Ellos quieren sacar su agua y nosotros la estamos recibiendo. Entonces, si quieren sacar su agua, que nos acompañen y nos ayuden a hacer las obras que necesitamos», señaló.

TRANSPORTE PÚBLICO

En la misma presentación, el espacio también elevó un proyecto para mejorar el servicio de transporte público hacia Jeppener y Gómez. La propuesta busca que los colectivos ingresen a Jeppener para evitar que vecinos, trabajadores y estudiantes deban caminar cerca de dos kilómetros hasta la Ruta 215 para tomar el micro.

«No sería un problema tan engorroso para la empresa poder ingresar y sería un beneficio muy grande para los ciudadanos de Jeppener», indicó Herensperger, quien aclaró que el objetivo es aportar iniciativas para que sean impulsadas desde el propio Concejo Deliberante.