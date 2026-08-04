El referente radical de Evolución, cuestionó la gestión municipal al considerar que existe «improvisación» en temas centrales como la planta depuradora, los caminos rurales y la recolección de residuos.

El dirigente de la Unión Cívica Radical local, Carlos «Fela» Ferreyra fue entrevistado por Grassi.com (Estación Radio), donde realizó un análisis de la realidad política de Brandsen cuando resta aproximadamente un año para las elecciones.

«Lo veo igual que cuando asumió la nueva gestión. No veo muchos cambios. Es más, los cambios que se dieron en un principio, como el plan de iluminación, hoy se ven opacados por un montón de cosas que las está pasando por arriba una improvisación muy propia de esta gestión», afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el oficialismo ya no puede seguir responsabilizando exclusivamente a la gestión anterior. «Una vez que pasa un año, ya tuviste un año de gestión para demostrar cuánto avanzaste. Si no avanzás absolutamente nada y seguís diciendo que el problema es de los anteriores, entramos en un camino que nos lleva a tener el país que tenemos», manifestó.

LA PLANTA DEPURADORA Y EL PRESUPUESTO

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al funcionamiento de la planta depuradora de líquidos cloacales y al tratamiento presupuestario que recibió durante el último ejercicio.

Ferreyra recordó que en el Presupuesto 2026 existía una partida destinada a la planta, aunque consideró que los números no reflejan la situación real. «La planta está sin funcionar. No creo que esté el presupuesto de 51 millones en energía eléctrica. Después para la red cloacal había destinados apenas 3,8 millones de pesos. Entonces se habla de improvisación, de que no se tenía en cuenta la planta de residuos cloacales», señaló.

Además, remarcó que el costo estimado para su reparación representa una porción muy pequeña del presupuesto municipal. «Se habla de 200 millones de pesos para ponerla en funcionamiento. El presupuesto es de 24.000 millones. Estamos hablando del 0,8% del presupuesto aprobado. ¿No tenés disponibilidad de esa plata? Me parece que es una improvisación atrás de la otra», cuestionó.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE BRANDSEN

Al ser consultado por los principales desafíos que enfrenta el Distrito, Ferreyra elaboró un listado de prioridades. «Empezó con el tema de los caminos rurales, después las calles de tierra de acceso a la ciudad, la planta de reciclado, la planta depuradora y la recolección de residuos. Son cosas básicas», enumeró.

Y agregó: «Escuchás decir que no sos un intendente solamente de ABL, pero tampoco se están resolviendo esos problemas básicos. No encuentro el horizonte ni las propuestas».

El entrevistado también hizo referencia al estado actual de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, impulsada durante la gestión de Mirta Sargiotti, y consideró que hubo un retroceso en las políticas ambientales. «Hoy estamos en un promedio de recolección diferenciada muy bajo. No hay una campaña para volver a incentivar a la población a separar residuos desde el origen», sostuvo.

En ese marco recordó que Brandsen cuenta con una herramienta institucional que, según afirmó, permanece inactiva. «La planta de residuos sólidos urbanos tiene su órgano para discutir las políticas, que es el Foro de Medio Ambiente. Para eso no necesitás plata; necesitás convocarlo nuevamente, reunir a las ONG, a las sociedades de fomento y volver a trabajar esos temas», indicó.

POLÍTICA NACIONAL Y REALIDAD LOCAL

Durante la entrevista, Ferreyra también vinculó la realidad local con el contexto político nacional y el impacto de las redes sociales. «Todo tiene que ver con todo. Hoy los nuevos influencers de la política están en las redes sociales y mucha gente toma como cierto lo que allí se publica. Eso hace que la gente se desencante de la política y no quiera involucrarse», opinó.

Sobre la próxima reunión de la Convención de la UCR bonaerense, el referente de Evolución manifestó su expectativa de que el partido recupere su identidad. «Espero que el radicalismo tome el camino histórico que siempre tuvo», expresó.

También reiteró su rechazo a que la UCR quede subordinada a otras fuerzas políticas. «Nosotros fuimos una de las posiciones que estuvo en disidencia con el acercamiento a otros espacios. Vamos a seguir sosteniendo la bandera de la historia del radicalismo. La idea nuestra no es esa y quedó claro que no es esa», aseguró.

Finalmente, afirmó que su sector volverá a presentar propuestas cuando llegue el momento de definir el rumbo partidario. «Pondremos nuestras ideas y nuestros proyectos a consideración. Después será el afiliado quien decida», concluyó.

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