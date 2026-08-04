Silvia Mora, presidenta de la institución, dialogó con Grassi.com sobre el aniversario de la entidad y convocó a la comunidad a participar del acto que se realizará el próximo viernes.

Silvia Mora, presidenta de la Junta de Estudios Históricos.

La Junta de Estudios Históricos del Partido de Brandsen cumple este 5 de agosto dos décadas de trabajo ininterrumpido dedicado a la investigación, preservación y difusión del patrimonio histórico, cultural y natural del Distrito. Para conmemorar este importante aniversario, la institución realizará un acto el próximo viernes 7 de agosto, a las 17 horas, en el Museo y Archivo Histórico de Brandsen -Mitre 146-.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), la presidenta de la entidad, Silvia Mora, repasó los orígenes de la organización y destacó el compromiso de quienes impulsaron su creación. «Se creó en el año 2006 por iniciativa de dos historiadores de nuestra localidad, Guillermo Díaz y Carlos Vignola, quienes junto con Mario Yornet decidieron conformar una ONG sin fines de lucro y despolitizada», recordó.

Mora explicó que la celebración estará enfocada en reconocer a quienes sentaron las bases de la institución; “a esos primeros integrantes que con empeño trataron de inculcarnos y valorizar nuestra historia local, como así también a todas las personas que de una u otra forma participaron para fortalecer los objetivos de la Junta».

Entre esos objetivos, destacó la promoción de la investigación histórica, la preservación del patrimonio y la recuperación de la memoria colectiva. «Fundamentalmente buscamos promover estudios históricos para la conservación del patrimonio cultural y natural; revalorizar la memoria histórica de la población y asesorar sobre denominaciones del espacio público», explicó.

La primera Comisión Directiva estuvo integrada por Guillermo Díaz, Presidente; Mario Yornet, Vicepresidente; Carlos Vignola, Secretario; Juan Fernández, Tesoreros; Irma Pourtau y Agustín Sosa Coronel, Vocales Titulares; Ana Lauxmann y Alejandra Videla, Vocales Suplentes; Carlos Garma e Ismael Sproatt y Silvia Ramírez, Revisores de Cuentas Titulares; Elizabeth Barth, Revisora de Cuentas Suplente.

Como parte de los festejos, durante el acto se darán a conocer los ganadores del concurso histórico-literario «Historias a descubrir», una propuesta lanzada meses atrás para incentivar el interés por la historia local. El jurado, integrado por el profesor César Gómez, la profesora María Sueldo Müller y la profesora María Victoria Moroni, será el encargado de anunciar los resultados durante la ceremonia.

«Ese es el fuerte del programa que tenemos para conmemorar. Habrá otras sorpresas, pero la idea es que todos están más que invitados para celebrar estos 20 años de la Junta de Estudios Históricos del Partido de Brandsen», expresó Mora.

Finalmente, la presidenta renovó la invitación a toda la comunidad para participar del encuentro y destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva. «Los esperamos para compartir anécdotas, reencontrarnos y seguir trabajando para que la historia no se pierda. Al contrario, la historia está viva en cada uno de nosotros que forman una comunidad y debemos dejar esa huella para las futuras generaciones», concluyó.

El acto por el 20° aniversario de la Junta de Estudios Históricos del Partido de Brandsen se llevará a cabo el viernes 7 de agosto, a las 17 horas, en el Museo y Archivo Histórico, con entrada libre para toda la comunidad.

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