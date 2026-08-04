Ya sea para recorrer Europa, descubrir los paisajes del Norte Argentino, relajarse en el Caribe, disfrutar de las playas del nordeste brasileño o vivir una experiencia inolvidable en Asia, Add Travel Group ofrece propuestas adaptadas a cada tipo de viajero.

Cada viajero tiene una forma distinta de descubrir el mundo. Algunos buscan descansar frente al mar, otros prefieren recorrer ciudades históricas, vivir nuevas culturas o explorar paisajes naturales. En Add Travel Group esa diversidad se refleja en los destinos que más consultan y eligen sus pasajeros, tanto en viajes a medida como en salidas grupales acompañadas.

Estos son cinco de los destinos que hoy se encuentran entre los más destacados de la agencia.

1) EUROPA: UN VIAJE DISEÑADO A MEDIDA

Europa sigue siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos. La posibilidad de recorrer ciudades como Roma, Madrid, París, Londres o combinar varios países en un mismo viaje continúa siendo una de las consultas más frecuentes.

Una de las ventajas de este tipo de viajes es que cada itinerario puede adaptarse a los intereses del pasajero. Desde Add Travel Group diseñan propuestas personalizadas que incluyen vuelos, alojamiento, traslados, asistencia al viajero y todos los servicios necesarios para que cada experiencia sea única.

2) NORTE ARGENTINO: CULTURA, PAISAJES Y EXPERIENCIAS ÚNICAS

El norte argentino se consolidó como uno de los destinos más atractivos del país gracias a la combinación de paisajes, historia y tradiciones. La Quebrada de Humahuaca, los cerros de colores, los pueblos históricos y la gastronomía regional convierten a Salta y Jujuy en una propuesta diferente para quienes buscan conocer otra cara de Argentina.

En los últimos años, además, nuevas experiencias turísticas como el Tren Solar de la Quebrada despertaron un mayor interés por la región, ofreciendo una forma distinta de recorrer algunos de sus paisajes más emblemáticos.

3) CARIBE: PLAYAS PARADISÍACAS TODO EL AÑO

Las aguas cristalinas, el clima cálido y la amplia oferta hotelera convierten al Caribe en otro de los destinos favoritos.

Punta Cana, Bayahibe, Aruba, Riviera Maya y Cancún forman parte de las opciones más consultadas por quienes buscan descansar, disfrutar de playas de arena blanca y vivir unas vacaciones con todos los servicios incluidos.

4) PORTO DE GALINHAS: PLAYAS Y NATURALEZA EN EL NORDESTE BRASILEÑO

Porto de Galinhas se convirtió en uno de los destinos más elegidos de Brasil gracias a sus playas de aguas cálidas y cristalinas, sus famosas piscinas naturales y su ambiente relajado. Ubicado en el estado de Pernambuco, también permite conocer lugares como Maragogi, conocido como el «Caribe brasileño», y las históricas ciudades de Recife y Olinda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Debido al creciente interés por este destino, Add Travel Group incorporó una nueva salida grupal acompañada para 2027, pensada para quienes desean disfrutar de esta experiencia con el respaldo y la organización de la agencia.

5) ORIENTE: UNA EXPERIENCIA COMPLETAMENTE DIFERENTE

En los últimos años, los destinos de Asia despertaron un creciente interés entre los viajeros argentinos. Japón, China y Corea del Sur ofrecen una combinación única de historia, tecnología, gastronomía, naturaleza y tradiciones milenarias que los convierten en una experiencia muy distinta a cualquier otro viaje.

Add Travel Group continúa ampliando sus propuestas hacia esta región del mundo, tanto con salidas grupales acompañadas como con itinerarios personalizados para quienes desean conocer Oriente a su propio ritmo.

UN VIAJE PARA CADA FORMA DE VIAJAR

Ya sea para recorrer Europa, descubrir los paisajes del Norte Argentino, relajarse en el Caribe, disfrutar de las playas del nordeste brasileño o vivir una experiencia inolvidable en Asia, Add Travel Group ofrece propuestas adaptadas a cada tipo de viajero.

Quienes quieran conocer más sobre estos destinos, recibir asesoramiento o planificar sus próximas vacaciones pueden acercarse a la oficina de Add Travel Group, donde el equipo brinda atención personalizada para ayudar a encontrar la opción que mejor se adapte a cada pasajero, ya sea mediante una salida grupal acompañada o un viaje diseñado a medida.

CONSULTAS Y RESERVAS

Con más de 19 años de trayectoria, Add Travel Group acompaña a miles de pasajeros cada año, brindando asesoramiento antes, durante y después del viaje. La agencia trabaja con operadores y hoteles de confianza, y pone el foco en que cada experiencia sea única, cuidando los detalles y ofreciendo siempre asistencia personalizada.

Contacto ADD Travel Group 📲 Contactar por WhatsApp 📸 Instagram 👍 Facebook 📍 Oficina: Larrea 1086, Brandsen

🕒 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00

☎ Teléfono: 0810 345 4455

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp