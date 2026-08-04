El intendente Nicolás Mantegazza recibió al ministro Andrés Larroque para la entrega de 57 escrituras de regularización dominial, en el marco de una política pública que garantiza seguridad jurídica y consolida el derecho de las familias a su hogar.

La Municipalidad de San Vicente llevó adelante una nueva entrega de escrituras de regularización dominial correspondientes a la Ley Nacional Nº 24.374 (Ley Pierri), en un acto realizado en el Salón Gaetani del Palacio Municipal.

En esta oportunidad, 57 familias recibieron sus escrituras a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, fortaleciendo una política pública que garantiza el acceso a la seguridad jurídica sobre la vivienda.

La jornada contó con la participación del subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; la escribana Silvia Fernández; asi como también de funcionarios municipales y provinciales, quienes acompañaron a las familias en un momento de gran significado.

Al inicio del acto, se vivió un momento de profundo reconocimiento con la presencia de representantes del Museo y Centro Héroes de Malvinas de San Vicente. En ese marco, fueron especialmente homenajeados los veteranos Jorge Alberto «Beto» Aguirre, Pablo Suave y José Luis Chávez, quienes recibieron el cálido aplauso de todos los presentes en reconocimiento a su compromiso y entrega en defensa de la soberanía nacional.

Por tal motivo, junto con las escrituras, se les hizo entrega del Mapa Bicontinental de la República Argentina, símbolo de la integridad territorial de nuestro país. Este gesto reafirma el compromiso de la comunidad con la memoria de los héroes de Malvinas y con la defensa permanente de la soberanía nacional, bajo la convicción de que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas.

Durante el acto, el mandatario local destacó el valor social y humano de estas políticas públicas, remarcando la importancia de que cada familia pueda acceder al título de propiedad de su hogar.

«Sabemos lo que significa para ustedes tener los papeles, la tranquilidad jurídica, poder dejar ordenado para los que vienen. Esto también les permite pensar en el día de mañana y sentir la casa como propia. Escuchamos muchos testimonios de padres que nunca pudieron decir que esa era su casa porque no tenían los papeles; por eso este momento nos eriza la piel y nos transmite la importancia de este paso”.

Además, agradeció esta decisión política “que nos permite acompañar a las familias y brindar herramientas a las que muchas veces sería imposible acceder por cuenta propia. También quiero agradecer el trabajo del gobernador Axel Kicillof y de la Subsecretaría de Tierras, que a través de la Ley Pierri ponen el marco normativo al servicio del pueblo de la provincia de Buenos Aires, colocando a las personas y a las familias en el centro de las políticas públicas», expresó el jefe comunal.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, puso en valor el significado que representa la escritura para cada una de las familias beneficiarias y el impacto que tendrá para las futuras generaciones.

«Hoy, para ustedes, empieza una vida nueva; es un momento refundacional, porque se van de acá con el título que establece lo que es justo: lo de ustedes es de ustedes. Es un derecho que quedará para la posteridad, para sus hijos y para sus nietos, porque seguramente detrás de cada trámite hay muchos años de espera y de lucha. Donde quiera que esté esa persona que comenzó este camino, hoy estamos haciendo justicia por ese abuelo o esa abuela que peleó para que esa casa fuera de ustedes», sostuvo Larroque.

Con esta nueva entrega de escrituras, el Municipio de San Vicente continúa trabajando junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para garantizar el acceso a derechos fundamentales, brindando seguridad jurídica, fortaleciendo el arraigo y promoviendo una mejor calidad de vida para las familias del distrito.

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