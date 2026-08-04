Desde la Municipalidad comunicaron que el lema de este año es «Promover y acompañar la lactancia en cada etapa», y en base a esto brindarán charlas y encuentros en espacios comunitarios de Brandsen.
El objetivo de las distintas actividades es garantizar el acceso a la información y promover la importancia de una lactancia respetada. El inicio de las mismas será el miércoles 5 de agosto a las 11:00 en el CAPS de La Dolly, donde se llevará a cabo un consultorio de lactancia.
A continuación te compartimos el cronograma completo de encuentros y actividades:
- Miércoles 5 de agosto – 11:00 CAPS La Dolly.
- Jueves 6 de agosto – 09:30 CAPS Las Mandarinas.
- Viernes 7 de agosto – 11:00 CAPS Las Golondrinas.
- Lunes 10 de agosto – 09:00 CAPS Las Mandarinas.
- Lunes 10 de agosto – 10:00 CAPS La Parada.
- Viernes 14 de agosto – 13:15 CAPS Jeppener.
- Miércoles 19 de agosto – 13:30 CAPS Jeppener.
- Viernes 21 de agosto – 13:00 CAI Las Mandarinas.
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