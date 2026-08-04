La capacitación comenzará el 12 de agosto y estará destinada a quienes deseen aprender el oficio de la producción artesanal con clases teóricas y prácticas.

El Centro de Educación Agraria (CEA) N° 2 lanzó una nueva propuesta de formación destinada a vecinos de Brandsen y la Región interesados en adquirir conocimientos sobre la elaboración de quesos artesanales.

La capacitación dará inicio el 12 de agosto de 2026 y estará a cargo de un maestro quesero. El curso tendrá una duración de 10 clases, con encuentros de cuatro horas, que se desarrollarán de 9 a 13 en las instalaciones del CEA N° 2, ubicadas sobre la Ruta Provincial 29, kilómetro 2, en el predio de la Sociedad Rural Coronel Brandsen.

Durante las jornadas se abordarán contenidos teóricos y prácticos, permitiendo a los participantes conocer el proceso completo de producción de distintos tipos de quesos.

Como cierre de la capacitación, se realizará una degustación y venta de las elaboraciones confeccionadas durante el curso. Además, los asistentes recibirán certificado oficial de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

Desde la organización informaron que quienes deseen inscribirse deberán presentar planilla de inscripción, fotocopia del DNI y cumplir con los requisitos establecidos antes del cierre de inscripción. Asimismo, se recomienda concurrir con elementos para tomar apuntes y mate para el recreo. Para consultas e informes, los interesados pueden comunicarse al 2223-468732.

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