La UNLP abrió la inscripción para mayores de 25 años sin título secundario: cómo anotarse

El programa apunta a quienes desean comenzar una carrera universitaria.

La secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Plata recuerda que hasta el 21 de agosto se encuentra abierta la inscripción para el Programa “Aspirantes a ingresar a la UNLP mayores de 25 años”. La iniciativa está destinada a personas que no completaron sus estudios secundarios, pero desean comenzar una carrera universitaria.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en y la solicitud de evaluación y enviarla por correo electrónico a la secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad en la siguiente dirección: ingresomayores25.unlp@presi.unlp.edu.ar

Además, deberán presentar copia del DNI (frente y dorso) de manera presencial en la oficina de la secretaría, ubicada en el edificio del Rectorado, calle 7 no 776, primer piso.

Cabe recordar que el ingreso de las personas mayores de 25 años que no acrediten los estudios previos exigidos para el resto de los ingresantes a la Universidad tiene una instancia de evaluación de aptitudes y conocimientos -de manera presencial- correspondientes a las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

La evaluación escrita de aptitudes y conocimientos se realizará de forma presencial a partir del 13 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2026. Para evaluar las cuatro áreas (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Matemática), se tomará una evaluación por semana dentro de ese período.

El cronograma de evaluación de cada área será comunicado por la secretaría de Asuntos Académicos a los aspirantes, a través del domicilio electrónico declarado en la solicitud de evaluación.

Las consultas se deben realizar a través de ingresomayores25.unlp@presi.unlp.edu.ar

REUNIÓN INFORMATIVA

Además, se informó que el viernes 14 de agosto, a las 18 horas, en el Auditorio 3, ubicado en el entrepiso del Edificio Karakachoff, en calle 48 entre 6 y 7, se ofrecerá una reunión informativa para quienes estén interesados en inscribirse al Programa Aspirantes Mayores de 25 años.

Los organizadores remarcaron que «el objetivo del encuentro es informarse y sacarse dudas mientras el periodo de inscripción está abierto».

Fuente: El Día

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