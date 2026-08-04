En esta oportunidad, no habrá atención por orden alfabético de apellido. Los datos recabados serán utilizados para el sorteo de las 36 viviendas.

¿Necesitás acceder a una vivienda? Si aún no realizaste tu inscripción en el Registro de Demanda Habitacional, durante esta semana vas a poder hacerlo. En esta oportunidad, no habrá atención por orden alfabético de apellido como si se hizo durante la segunda mitad de julio.

El registro que se conforme será el que se utilizará para el sorteo de las 36 viviendas. También abren la posibilidad de que los datos ingresados pasen a un registro en caso de surja la posibilidad de haya un programa municipal de cesión de lotes con servicio en el Distrito.

El intendente Fernando Raitelli, había anunciado el mes pasado sobre la apertura de la inscripción al Registro de Demanda Habitacional y la destacó como una herramienta que permitirá actualizar el padrón de familias que demandan un techo propio en el Distrito y avanzar en la adjudicación de las 36 casas construidas por el Municipio junto al Instituto de la Vivienda de la Provincia.

Durante el anuncio, el jefe comunal destacó la importancia de que los vecinos se inscriban y mantengan actualizados sus datos. «Este registro es muy importante porque nos permite conocer cuántas familias de Brandsen necesitan una vivienda, contar con un padrón actualizado y elevar esa información a la Provincia para seguir gestionando nuevas soluciones habitacionales», expresó.

Raitelli señaló: Como ya saben, en nuestro distrito construimos 36 viviendas con toda la infraestructura y los servicios necesarios, que muy pronto serán adjudicadas mediante sorteo». En ese sentido, remarcó que la actualización del registro es un paso clave para garantizar la transparencia del proceso.

Finalmente, el intendente convocó a los vecinos que necesiten acceder a una vivienda a sumarse al registro y participar del proceso de actualización de datos, con el objetivo de fortalecer las gestiones para futuras soluciones habitacionales en el Partido.

CONSULTAS FRECUENTES Y CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN

¿Quiénes deben inscribirse? Las familias que presenten la necesidad de acceder a una vivienda.

¿Quién puede realizar la inscripción? La misma puede ser realizada por uno de los adultos responsables del grupo familiar. Para inscribirse debe presentar el DNI de TODOS los integrantes de la familia.

¿Qué documentación debés llevar para poder inscribirte? El DNI físico del responsable de la inscripción y el número de DNI de cada integrante del grupo familiar.

Los hijos sólo pueden integrar una única inscripción: Si dos personas no conviven pero tienen hijos en común, sólo puede inscribirse una de esas personas incluyendo a los menores en el proceso.

Cada grupo familiar sólo puede tener una única inscripción: Si ambos adultos responsables comparten hijos, deberán acordar quién realizará la inscripción del grupo familiar. En caso de que se realicen dos inscripciones con los mismos integrantes, ambas serán observadas por el Instituto de la Vivienda, por lo que ninguna podrá participar del proceso.

La inscripción se realizará en la Oficina de Obras Públicas, ubicada en Mitre 484, en el horario de 9 a 13 horas, de acuerdo con la inicial del apellido de cada solicitante.

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