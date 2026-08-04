El centro cultural de Jeppener cumple 110 años y lo celebrará con una peña que comenzará a las 12:00.

Este evento es abierto a toda la comunidad, y su objetivo es compartir nuestras raíces, pasar un buen momento con shows en vivo y recordar la historia de este espacio que tiene más de 100 años de labor.

Quienes quieran comprar sus entradas anticipadas podrán hacerlo con un valor de $7.000; de todos modos tienen la posibilidad de comprar sus entradas en la puerta del evento, donde el valor de las mismas será de $10.000. Desde la organización informaron que, para consultas y reservas, las personas interesadas pueden comunicarse al 2223 525733.

Durante la jornada se presentarán el Taller Municipal de Danzas Nativas, Claudia Arcorace, el Taller Municipal de Guitarra, Juan Ponce, el Taller de Folklore de Caterina Palomino de Casa Rojo, Néstor Sívori, Desireé Romero, el Taller de Danzas Peñeras, a cargo de Brenda Barrios y Giselle Martínez, y La Clave Santiagueña, cuya participación llega a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

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