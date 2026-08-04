Impulsado por la Provincia en articulación con el Municipio, ofrece atención en clínica médica, pediatría, odontología y vacunación. El dispositivo también estará el miércoles de 9 a 14 horas.

Un operativo sanitario territorial se desarrolló este martes en la Ciudad, con el objetivo de acercar distintos servicios de salud a la comunidad. La iniciativa es impulsada por la Provincia, que puso a disposición del Municipio un dispositivo de atención integral.

Si bien inicialmente la actividad había sido anunciada para la intersección de las calles Alem y Belgrano, las condiciones climáticas obligaron a modificar el lugar de atención. Finalmente, el operativo se instaló sobre calle Belgrano, frente a la planta depuradora de desechos cloacales, sitio que fue definido por las autoridades municipales.

Durante la jornada, los vecinos pudieron acceder de manera gratuita a consultas de medicina clínica, pediatría, atención odontológica y vacunación, en el horario de 9 a 14; el miércoles se incorporará el servicio de odontología.

Además, los vecinos podrán empadronarse a la Historia de Salud Integrada (HSI) -herramienta del sistema público de salud que permite registrar y centralizar la información sanitaria de cada paciente para facilitar el seguimiento de su atención en los distintos efectores- y talleres de promoción de la salud.

Desde la organización recordaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones de trabajo territorial que buscan facilitar el acceso a la salud, acercando prestaciones esenciales a distintos sectores de la comunidad.

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