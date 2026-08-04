El Gobernador reunió a legisladores del Movimiento Derecho al Futuro y, habilitó a cinco dirigentes para comenzar a proyectarse hacia 2027.

La carrera por la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires comenzó a tomar forma. En una reunión con legisladores del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el Gobernador comunicó quiénes son los cinco dirigentes habilitados para comenzar a construir una eventual candidatura a la Gobernación bonaerense de cara a las elecciones de 2027.

Los nombres mencionados por el mandatario fueron Fernando Espinoza, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, Carlos Bianco y el intendente de La Plata, Julio Alak, todos referentes del espacio político que conduce Kicillof.

La definición se produjo durante un encuentro realizado este lunes con diputados y senadores bonaerenses del MDF, que oficialmente tuvo como objetivo ordenar la agenda legislativa del segundo semestre, aunque también sirvió para comenzar a delinear el futuro político del oficialismo.

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LOS CINCO DIRIGENTES DEL MDF QUE KICILLOF HABILITÓ PARA EL 2027

Entre los nombres señalados por el gobernador aparece Fernando Espinoza, actual intendente de La Matanza, distrito que gobierna por quinto mandato. También fue diputado nacional entre 2017 y 2019 y presidió el Partido Justicialista bonaerense entre 2013 y 2017.

Otro de los dirigentes mencionados fue Julio Alak, intendente de La Plata y presidente del PJ platense. Antes de regresar al municipio fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia durante la primera gestión de Kicillof y ocupó la misma cartera a nivel nacional entre 2009 y 2015.

La lista continúa con Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura bonaerense. El dirigente fue intendente de General San Martín entre 2011 y 2019 y luego se desempeñó como ministro de Obras Públicas de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández.

También figura Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda desde 2009 y exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación entre 2020 y 2022.

El quinto nombre es Carlos Bianco, uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador. Actualmente ocupa el Ministerio de Gobierno y anteriormente fue jefe de Gabinete bonaerense y jefe de Asesores de la Provincia.

LA REUNIÓN DEL MOVIMIENTO DERECHO AL FUTURO

Además de la definición política, el encuentro sirvió para coordinar la actividad parlamentaria del oficialismo durante la segunda mitad del año.

Según trascendió desde la Gobernación, participaron los diputados bonaerenses Alejandro Acerbo, José Galván, Ana Luz Balor, Romina Barreiro, Diego Nanni y Silvina Nardini, mientras que por el Senado estuvieron presentes Jorge Paredi, Fernando Coronel, Ayelén Durán y Germán Lago.

Durante la reunión, Kicillof repasó las principales iniciativas que buscará impulsar el Ejecutivo en la Legislatura bonaerense.

Entre los proyectos mencionados figuran la iniciativa para habilitar las reelecciones indefinidas de intendentes, la denominada Ley Uber, la creación de una empresa provincial de medicamentos, la unificación del sistema sanitario y una nueva Ley de Seguridad Pública.

Con este encuentro, el gobernador comenzó a ordenar tanto la agenda legislativa como el armado político del Movimiento Derecho al Futuro, mientras el oficialismo empieza a proyectar la disputa por la sucesión provincial en 2027.

Fuente: El Editor Platense

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