Los jóvenes tendrán la oportunidad de representar a sus instituciones, defender sus proyectos y verlos convertidos en políticas públicas.

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y la formación cívica de los jóvenes, el Municipio y el Honorable Concejo Deliberante invitan a la «Primera Sesión del Parlamento Juvenil» para este 2026. La misma tendrá lugar este miércoles 5 en el recinto del HCD a partir de las 9.30 Esta instancia permite a los jóvenes de entre 15 y 18 años representar a sus instituciones, defender sus proyectos y verlos convertidos en políticas públicas.

El Parlamento Juvenil es un espacio donde los jóvenes pueden expresar sus ideas, debatir sobre temas de interés común y elaborar propuestas para mejorar la ciudad. Las ideas y proyectos que surjan de este espacio serán elevados a las comisiones del Honorable Concejo Deliberante para su evaluación y posible implementación.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), la Subsecretaría de Educación y Juventud y las instituciones educativas del municipio. Se ha establecido un cronograma de acciones para la pronta puesta en marcha del Parlamento Juvenil, que incluirá talleres, charlas y debates.

“Estamos convencidos de que el Parlamento Juvenil será un espacio valioso para la formación cívica de nuestros jóvenes”, afirmó el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Caraballo.

El Parlamento Juvenil es una oportunidad para que los jóvenes de Brandsen se involucren en la vida pública y hagan oír su voz. Es un espacio para el diálogo, la participación y la construcción de un futuro mejor para nuestra Ciudad.

“Permaneceremos en una constante dinámica para que este espacio concreto de debate y participación comunitaria de los jóvenes de nuestro partido, contribuya a atender las temáticas y/ o problemáticas que resulten de su interés”, agregó Caraballo.

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