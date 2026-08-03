🚒 Los Bomberos Voluntarios de Brandsen fueron convocados a las 22:50 hs por un incendio de vivienda en Hansen, entre Larrea e Ituzaingó, en el barrio Las Mandarinas.
De acuerdo a la información preliminar, el fuego se habría originado por un desperfecto eléctrico. Afortunadamente no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas serían totales, ya que la vivienda afectada sería una casilla de madera.
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