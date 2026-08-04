Este mes la empresa puso a disposición de los usuarios de todo el mundo una serie de capacitaciones online orientadas al desarrollo de habilidades digitales, la inserción laboral y el manejo de herramientas tecnológicas.

La propuesta reúne cursos de acceso gratuito que se pueden realizar a ritmo propio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como computadoras o celulares.

Fuente: REUTERS.

La nómina de capacitaciones gratuitas para este mes abarca 12 programas enfocados en productividad, marketing, tecnología y negocios:

Productividad Personal: Herramientas y metodologías para optimizar la organización del tiempo, mejorar el rendimiento y estructurar la búsqueda de empleo o la gestión de proyectos.

Herramientas y metodologías para optimizar la organización del tiempo, mejorar el rendimiento y estructurar la búsqueda de empleo o la gestión de proyectos. Transformación Digital para el Empleo: Análisis de las principales áreas del sector tecnológico, perfiles profesionales demandados y cambios en el mercado laboral.

Análisis de las principales áreas del sector tecnológico, perfiles profesionales demandados y cambios en el mercado laboral. Competencias Digitales para Profesionales: Formación en habilidades digitales esenciales para la adaptación a entornos de trabajo modernos.

Formación en habilidades digitales esenciales para la adaptación a entornos de trabajo modernos. Guía Básica de Recursos Digitales: Introducción a herramientas y estrategias para optimizar la presencia y los resultados en internet.

Introducción a herramientas y estrategias para optimizar la presencia y los resultados en internet. Comercio Electrónico: Conceptos y pasos clave para la digitalización de negocios tradicionales o la puesta en marcha de emprendimientos online.

Conceptos y pasos clave para la digitalización de negocios tradicionales o la puesta en marcha de emprendimientos online. YouTube Creators: Técnicas de producción de contenido, estrategias de crecimiento de comunidad y opciones de monetización en YouTube.

Técnicas de producción de contenido, estrategias de crecimiento de comunidad y opciones de monetización en YouTube. Curso de Desarrollo de Apps Móviles: Fundamentos prácticos y teóricos para la creación de aplicaciones para dispositivos móviles.

Fundamentos prácticos y teóricos para la creación de aplicaciones para dispositivos móviles. Cursos de Google Ads: Capítulos dedicados al diseño, gestión y optimización de campañas publicitarias en la plataforma de Google, con opción a certificación.

Capítulos dedicados al diseño, gestión y optimización de campañas publicitarias en la plataforma de Google, con opción a certificación. Cursos de Google Analytics: Uso de la herramienta para la recolección, interpretación y análisis de datos web.

Uso de la herramienta para la recolección, interpretación y análisis de datos web. Cursos de Google Marketing Platform: Formación orientada al cumplimiento de objetivos comerciales mediante el ecosistema de marketing de Google.

Formación orientada al cumplimiento de objetivos comerciales mediante el ecosistema de marketing de Google. Cloud Computing: Enfoque en la innovación tecnológica dentro de las empresas y la aplicación de la nube para la reducción de costos operativos.

Enfoque en la innovación tecnológica dentro de las empresas y la aplicación de la nube para la reducción de costos operativos. Biblioteca de Cursos de Google Cloud: Recopilación de itinerarios formativos y certificaciones especializadas en la nube de Google.

Paso a paso para la inscripción

Para inscribirse en cualquiera de los programas gratuitos, se debe seguir este procedimiento:

Ingresar al portal de cursos: Acceder al sitio oficial de cursos y herramientas de Google. Filtrar la búsqueda: Dirigirse a la sección “Career” y seleccionar el filtro de certificación “Free of charge” (gratuito). Seleccionar el programa: Explorar el catálogo y hacer clic en el curso de interés para revisar el temario y los detalles. Iniciar la cursada: Seleccionar la opción “Registro” o “Iniciar”, completar los datos de acceso con una cuenta de usuario y seguir las instrucciones en pantalla.

Certificados profesionales y formación avanzada (Opciones de pago)

Adicionalmente a la oferta gratuita, la compañía mantiene disponible una línea de Certificados Profesionales de pago, orientados a especializaciones de alta demanda laboral. En muchos casos, estos programas se imparten en alianza con plataformas educativas como Coursera.

Entre las especializaciones disponibles se encuentran:

Tecnología e Infraestructura: Soporte de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad.

Soporte de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad. Diseño y Gestión: Diseño de Experiencia de Usuario (UX) y Gestión de Proyectos.

Diseño de Experiencia de Usuario (UX) y Gestión de Proyectos. Análisis de Datos: Certificado Profesional de Análisis de Datos.

Certificado Profesional de Análisis de Datos. Inteligencia Artificial: Certificado Profesional de IA, Fundamentos de IA y herramientas para acelerar la búsqueda de empleo mediante IA.

Para acceder a estas certificaciones, el usuario debe seleccionar el programa dentro del portal, revisar los requisitos en la ficha del curso y completar la alta a través de la plataforma correspondiente (como Coursera) según las indicaciones brindadas en pantalla.

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