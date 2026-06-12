La Fiscalía confirmó el cambio de carátula en la causa por la muerte del vecino del barrio Matadero. La vivienda permanece vallada y con custodia policial permanente mientras avanza la investigación.

La investigación por el asesinato de Jorge Torlaschi registró un nuevo avance en las últimas horas. Desde Fiscalía confirmaron el cambio de carátula de la causa a “Homicidio Agravado”.

En tanto, las dos personas que habían sido aprehendidas en el marco de la investigación pasaron formalmente a tener carácter de detenidos; ambos eran vecinos de Torlaschi y sus domicilios fueron allanados durante la jornada del domingo

En paralelo, la vivienda de Jorge continúa bajo estricta custodia judicial. La casa permanece vallada y con presencia policial permanente durante las 24 horas, una medida adoptada hasta tanto se determine quién quedará a cargo del inmueble, teniendo en cuenta que la víctima vivía sola. Además, se busca evitar posibles actos de vandalismo en el lugar.

Por otro lado, el secretario de Seguridad local, José González, confirmó que será el mismísimo intendente Fernando Raitelli el que dialogue con la prensa para brindar información oficial al respecto; esto se hará cuando las autoridades lo consideren oportuno. Se presume que podría ser mediante una conferencia ante los medios, pero aun se desconoce la modalidad.

EL HALLAZGO Y EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

El caso comenzó a investigarse luego de que Jorge Torlaschi fuera encontrado sin vida en su vivienda del barrio Matadero durante la mañana del viernes. El descubrimiento se produjo cuando una persona de su entorno, preocupada por su ausencia laboral, se acercó al domicilio y advirtió la situación.

Tras el hallazgo, personal policial y peritos de Policía Científica trabajaron en el lugar bajo las directivas de la Justicia, mientras se realizaban las primeras tareas periciales para determinar las circunstancias del hecho.

En un primer momento, la causa fue iniciada como “Averiguación de Causales de Muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia y de otras pericias que permitieran esclarecer lo sucedido. Durante esos días circularon distintas versiones sobre las posibles circunstancias del fallecimiento, aunque las autoridades evitaron confirmar cualquier hipótesis hasta contar con evidencia concreta.

DE MUERTE DUDOSA A HOMICIDIO

Con el avance de las tareas investigativas, la causa dio un giro significativo. Nuevos elementos incorporados al expediente permitieron establecer que la muerte de Torlaschi no había sido producto de causas naturales ni accidentales, sino que se trató de un homicidio.

A partir de esas pruebas, la fiscal interviniente ordenó la aprehensión de dos personas, quienes posteriormente quedaron detenidas. La medida se produjo luego de los allanamientos realizados en sus domicilios, considerados clave para el avance de la investigación.

Aunque hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre la mecánica del crimen ni sobre los elementos reunidos contra los sospechosos, el cambio de carátula a “Homicidio Agravado” marca un nuevo escenario judicial para la causa.

La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente y no se descarta la realización de nuevas diligencias en los próximos días.

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Por Juan Franco – InfoBrandsen

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