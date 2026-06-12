Necrológicas semanales: 12 de junio 2026

RAMONA ISABEL ANDRADE

Falleció el 05-06-2026

Q.E.P.D: Sus familiares, amigos, Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Jeppener Ltda , participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 06-06-2026 a las 9.30 hs.

NORMA IRENE TUMINI Vda. de HORVAT

Falleció el 05-06-2026

Q.E.P.D: Sus hijas: Clara, Alicia y Ana Lía Horvat: sus hijos políticos: Guillermo, Juan y Oscar, sus nietos: Facundo, Mauro, Carla, Bianca y Juliana; sus nietos políticos, su bisnieto; su hermana Angelita, demás familiares participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 06-06-2026 a las 16.30 hs previo oficio religioso en la capilla ardiente.

DANIEL ALBERTO RIVERO

Falleció el 09-06-2026

Q.E.P.D: Su compañera: Mirta Delia, sus amigos: Pablo, Gonzalo y Chinin, participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 10-06-2026 a las 12.30 hs.

ESPERANZA ASTROLOG Vda. de SÁNCHEZ

Falleció el 10-06-2026

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 11-06-2026 a las 11.00 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

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