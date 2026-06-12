El comunicador de Ranchos reconstruyó la trayectoria del recordado impulsor de Emisora Bases y la confitería Noa Noa. Una propuesta audiovisual que rescata anécdotas, textos de Julio Grassi y recuerdos de Guillermo González.

La partida de Carlos Alberto Chabagno sigue despertando recuerdos y reflexiones entre quienes compartieron parte de su historia. En un momento especial, Rubén Martínez dedicó un espacio a reconstruir la trayectoria de quien fuera uno de los grandes impulsores de la vida social y comunicacional de Brandsen.

El recorrido incluyó fragmentos de la despedida escrita por Julio Grassi, aportes y recuerdos de Guillermo González, además de numerosas anécdotas personales que permiten dimensionar el legado de un hombre que dejó su huella a través de proyectos emblemáticos como la confitería Noa Noa y Emisora Bases.

Rubén Martínez, periodista de la ciudad de Ranchos con vasta trayectoria en los medios de comunicación, que abarcan la participación en la Radio de Chascomús Libres del Sur FM 90.1 y en Ranchos, La Palabra FM 90.7. El Portal Grupo Tiempo Digital.

Agreguemos que Ruben además tiene su contacto a través del Canal YouTube Grupo tiempo Ranchos Chascomús y en redes sociales. Hasta el año pasado su actividad también abarcaba el semanario Tiempo de Ranchos. A través de estos medios dejó plasmada la despedida de Carlos, con quien mantuvo muchos momentos profesionales y personales.

Compartimos a continuación el video completo de este especial, que además constituye un valioso testimonio sobre una época que marcó a generaciones de brandseños.

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