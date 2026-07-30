Lo confirmó Trenes Argentinos. Consultá frecuencias, tarifas y descuentos.

Trenes Argentinos comunicó que desde el próximo lunes 3 de agosto habrá modificaciones en el cronograma del servicio que une Plaza Constitución y Mar del Plata. A su vez informaron que encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia para viajar hasta el 30/9/26.

Una de las principales modificaciones para agosto es la reducción de frecuencias por obras. Por ello, el servicio 303 que corre de lunes a viernes, no correrá los martes, los miércoles y jueves; esa frecuencia sale 17.08 de Plaza Constitución, pasa por Brandsen a las 18.20 y culmina en Mar del Plata a las 22.58

En tanto, para la vuelta, es el tren 302 el que no funcionará martes, miércoles y jueves. Ese servicio inicia en la ciudad costera a la 1.11, llega a Brandsen a las 6.09 y arriba a Constitución a las 7.24

En lo que respecta al valor del pasaje, se reinstaura el sistema de franjas tarifarias; aplicándose una tarifa (T1) de viernes a lunes; y otra de martes a jueves (T2). El boleto de la T1 cuesta $32.000 en Primera, $38.400 en Pullman y $77.500 el servicio de traslado de mascotas, que incluye asiento para el pasajero.

Viajar los días en los que rige la T2 es más económico ya que tiene un valor de $25.000 en Primera, $30.000 en Pullman y $55.000 el servicio de traslado de mascotas, y también incluye asiento para el pasajero.

Vale recordar que el servicio de traslado de mascotas es solo para viajes entre cabeceras y el animal debe ser de tamaño (únicamente perros o gatos).

Es obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido. Los pasajeros deberán ingresar a www.trenesargentinos.gob.ar y realizar el trámite en el botón Confirmación de viaje.

Para ello, es necesario ingresar el número de reserva y código de seguridad que se recibirán en el momento de adquirir el ticket. Una vez efectuado el procedimiento, por correo electrónico llegará el boleto para viajar. Ante cualquier duda o consulta, pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos

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