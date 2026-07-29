La iniciativa busca fortalecer el desarrollo de la producción local. Ambas jornadas contarán con paseo gastronómico.
El próximo sábado 8 y domingo 9 de agosto habrá dos jornadas de Feria de Artesanos y Emprendedores en la Plaza Hipólito Yrigoyen. La misma contará con patio gastronómico para deleitar los más ricos sabores caseros locales y de la Región.
Durante ambas jornadas, quienes se acerquen podrán recorrer los distintos stands, conocer productos elaborados por emprendedores locales y disfrutar de una variada propuesta gastronómica.
La iniciativa -destacaron- busca fortalecer el desarrollo de la producción local, promover el consumo de productos elaborados en el distrito y generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.
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