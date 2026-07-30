Obras en escuelas y mejoras urbanas en la Ciudad

El Consejo Escolar impulsó trabajos de infraestructura en establecimientos educativos, mientras que el área de Servicios Generales llevó adelante tareas de mantenimiento, mejorado vial y limpieza en distintos barrios del Distrito.

El Municipio continúa desarrollando diversas obras y tareas de mantenimiento en distintos puntos del Distrito. Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Servicios Generales y del Consejo Escolar, con intervenciones orientadas a mejorar tanto la infraestructura educativa como los espacios públicos y la red vial.

En materia educativa, el Consejo Escolar informó el inicio de la ejecución de una nueva carpeta de hormigón en el patio de la Escuela Primaria Nº 8. La obra permitirá contar con un espacio más seguro, resistente y funcional para el desarrollo de las actividades diarias de alumnos y docentes.

Además, en la Escuela de Educación Técnica N°1 se concretó la entrega de material reutilizable destinado a los talleres, una acción que complementa las recientes mejoras realizadas en la institución. Esto se suma al recambio e instalación de una nueva caldera, una inversión que optimizará las condiciones de trabajo y el funcionamiento del sector de talleres.

Por otra parte, Servicios Generales avanzó con la recolección de ramas en los barrios República y La Dolly, dando respuesta a las tareas de limpieza y mantenimiento urbano.

En La Dolly también se realizaron trabajos de nivelado y distribución de material en el predio ubicado sobre las calles El Campito y Santa Paula, mientras que en La Dolly II se llevaron adelante tareas de mantenimiento y mejorado vial sobre la calle Graham Bell, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de transitabilidad para los vecinos.

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