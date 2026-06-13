Este domingo, en el marco del Primer Homenaje a las Madres de Malvinas que se realizará en el Paseo Malvinas, María Inés Rosales Rivas de Sacón compartió su historia, marcada por la incertidumbre de la guerra, la espera interminable y la emoción de volver a abrazar a su hijo Carlos tras el conflicto de 1982.

A horas del reconocimiento que recibirán las Madres de Malvinas en Brandsen, María Inés Rosales Rivas de Sacón recordó cómo atravesó aquellos días en los que la única certeza era la incertidumbre. Madre del veterano Carlos Sacón, relató durante una entrevista en el programa Grassi.com por FM 90.7 las sensaciones que vivió mientras su hijo combatía en las Islas Malvinas y el profundo impacto que tuvo su regreso.

«Era un montón de emociones juntas. Teníamos esperanza, pero había que ver el resultado», recordó al hablar de aquellos meses en los que las noticias llegaban con dificultad y la angustia era parte de la vida cotidiana.

María Inés Rosales Rivas de Sacón

Según contó, al comienzo del conflicto pudieron intercambiar algunas cartas, pero con el desarrollo de la guerra la comunicación se interrumpió por completo.

«Después del desembarco ya no hubo cartas. Estábamos perdidos, no sabíamos qué estaba pasando allá ni qué iba a pasar», señaló. El reencuentro con Carlos se produjo en el Regimiento 7 de La Plata, donde cientos de familiares aguardaban la llegada de los soldados. Más de cuatro décadas después, todavía conserva intacto el recuerdo de ese momento.

«Se me apretó el corazón, la garganta, todo. No tenía palabras, solo lo abracé», expresó.

Con el paso de los años, asegura que Malvinas nunca dejó de estar presente en su vida. Lejos de convertirse en un recuerdo lejano, la guerra sigue formando parte de la historia cotidiana de muchas familias de excombatientes.

«Es una herida que está ahí latente. No hay día que no piense en Malvinas», afirmó.

También destacó la importancia del acompañamiento familiar durante los años posteriores al conflicto, una etapa compleja para muchos veteranos que debieron enfrentar distintas secuelas.

Consultada sobre el homenaje que se realizará este domingo, agradeció el reconocimiento destinado a las madres, aunque remarcó que los verdaderos protagonistas siempre serán quienes estuvieron en las islas.

«Este reconocimiento es bienvenido y agradecido, pero sinceramente a mí lo que me interesa es que los reconozcan a ellos siempre», sostuvo.

La actividad se desarrollará este domingo desde las 11 horas en el Paseo Malvinas y busca destacar el papel de aquellas mujeres que acompañaron a sus hijos antes, durante y después de la guerra, convirtiéndose en un sostén fundamental para muchos veteranos.

🎙️ Escuchá la entrevista completa María Inés Rosales Rivas de Sacón, madre del veterano de Malvinas Carlos Sacón, comparte sus recuerdos, emociones y reflexiones a horas del homenaje que recibirá junto a otras Madres de Malvinas.

🇦🇷 Peña Malvinera en Brandsen Música, danza, tradición y el primer homenaje a las Madres de Malvinas. Este domingo se realizará una jornada especial en el Paseo Malvinas, donde se llevará adelante el Primer Homenaje a las Madres de Malvinas, acompañado por la tradicional Peña Malvinera, con artistas locales, danza, artesanos y propuestas gastronómicas para toda la familia. 📖 Nota relacionada



Conocé todos los detalles de la actividad, los artistas invitados y el cronograma completo de la jornada. Leer la nota completa

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp