Semanario Tribuna – Tapa 13 de junio 2026

Ya se encuentra disponible la edición n° 3091 del semanario local en todos los kioscos de la ciudad. A continuación, los temas de tapa desarrollados.

Campeona mundial

Sol Baumstarh derrotó a Yadira Bustillos por puntos

El viernes en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo, Sol Baumstarh se quedó con el título interino mínimo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que estaba vacante, y se convirtió en la primera campeona mundial de la Ciudad y segunda del país.

La pelea fue cambiante y Sol tuvo a Bustillos entre las cuerdas en los dos primeros rounds -besó la lona en el segundo-, pero después no la pasó nada bien; con coraje, corazón y mucho amor propio, Sol, que tuvo un gran recibimiento, volvió a darle al país una corona y a dejar a la Ciudad en lo más alto del deporte mundial emulando lo que hace 39 años hizo Látigo Coggi.

Karina y su dulce despedida al Indio

Entrañable evocación de Karina Sueldía, una “ricotera” que celebra su legado y llora su partida.

A las piñas en la secundaria 1

La violencia cada vez ocupa mayor lugar. La semana pasada hubo una pelea callejera entre alumnos de la Secundaria 1. Pero esta semana, el clima escaló: a las piñas dentro de la escuela, mientras los padres en la calle pugnaban por entrar y no los dejaban intervenir porque todo podía desmadrarse.

Tuvo que intervenir la policía. Sin duda la escuela esta vez deberá abordar, con las pocas armas que tiene, esta problemática tan creciente y tan extendida.

Jorge Torlaschi fue asesinado y el culpable habría confesado

Todo empezó por una bicicleta y una estufa ¿robadas? La policía encontró en la casa, 2.400 pesos y 3 mil dólares

Al final pudo resolverse la pifiada que cometió la policía al calificar como muerte natural el crimen a las apuradas que habían cometido dos muchachos del barrio, quienes en la disparada dejaron muestras del feroz ataque. Cayeron porque fueron a venderle a Torlaschi una bicicleta y una estufa.

Torlaschi les dijo -según declaró uno de ellos en sede policial- que eran robadas, ellos reaccionaron violentamente y uno le habría asestado un par de puntazos que le ocasionaron la muerte. Ellos le indicaron a la policía dónde estaba la ropa que usaron y que intentaron hacer desaparecer. Y la policía fue al lugar indicado y las encontró. También hallaron el dinero que Torlaschi guardaba en la casa. Los dos acusados están detenidos.

Las Manda ganó y se sacó la mufa

Derrotó a Ezeiza 2 a 1

Ayer, Las Mandarinas, que cosechaba tres derrotas en el Promocional, cortó la mala racha y derrotó, en cancha de Yupanqui, a Ezeiza por 2 a 1 con goles de Ferrari y Duarte. El miércoles recibe a Everton en La Fortaleza.

Clásico con goles y emociones

En el que tal vez haya sido el último clásico por la Liga Metro, Atlético y Progreso y Las Mandarinas igualaron 2 a 2 en un partido que tuvo emociones hasta el último segundo. Gran marco de público en el Clemente.

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