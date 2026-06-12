Las representantes de Brandsen comenzaron su participación en el Festival Panamericano de Escuelas y Novatos de Patinaje Artístico con excelentes resultados. En las primeras jornadas de competencia, deportistas de la ciudad lograron subirse al podio y este fin de semana continuarán buscando nuevos logros en una de las citas más importantes del continente para la disciplina.

Las patinadoras de Brandsen que integran la escuela dirigida por el profesor Cristian Zudaire están participando del Festival Panamericano de Escuelas y Novatos de Patinaje Artístico, certamen que reúne a deportistas de distintos países de América y que se desarrolla en la pista de la Confederación Argentina de Patín (CAP).





Durante una de las jornadas más recientes del campeonato, más de un centenar de deportistas de la Divisional B compitieron en distintas categorías, mostrando un alto nivel técnico y una destacada evolución en sus rutinas y elementos obligatorios.





De izquierda a derecha: Juana Andornino (medalla de plata), Nina Sardelli (medalla de plata y subcampeona panamericana) e Isabella Tondato (medalla de bronce).



En ese contexto, llegaron los primeros logros para la delegación local:

• Nina Sardelli obtuvo la medalla de plata y el título de subcampeona panamericana.

• Juana Andornino consiguió la medalla de plata.

• Isabella Tondato logró la medalla de bronce.

La actividad continuará durante las próximas jornadas con la participación de más patinadoras de Brandsen, que seguirán representando a la ciudad y a la Argentina frente a competidoras de distintos países del continente.

Cabe recordar que meses atrás InfoBrandsen había compartido la historia de las jóvenes deportistas y el esfuerzo realizado para poder participar de esta competencia internacional. Hoy, ese trabajo y dedicación comienzan a verse reflejados en la pista, con destacadas actuaciones y medallas para la delegación de Brandsen.

Desde InfoBrandsen felicitamos a todas las patinadoras, entrenadoras y familias por este importante logro y les deseamos el mayor de los éxitos en las jornadas que restan de competencia.

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