Incendio en una vivienda de Hansen y Castelli: el hijo de la víctima y los vecinos evitaron una tragedia

El siniestro se registró este jueves por la mañana, pasadas las 11. Intervinieron Bomberos, Policía y personal de salud.

Un incendio registrado durante la mañana de este jueves en una vivienda ubicada en la intersección de Hansen y Castelli generó momentos de tensión, aunque afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni heridos de gravedad gracias a la rápida intervención de familiares y vecinos.

El hecho ocurrió a las 11 cuando una estufa hogar habría provocado el inicio del fuego en una de las habitaciones de la casa. Allí reside un hombre mayor que, según relató su hijo Ezequiel Lucero, es una persona que suele acumular distintos elementos en el interior de la vivienda. «Se le prendió fuego un colchón, agarró la cama, las frazadas y algunas cosas que tenía adentro», explicó.

Por suerte, Ezequiel actuó de inmediato. «Me di cuenta por el humo que salía por todos lados. Alcancé a sacar enseguida a mi papá y después saqué el colchón en llamas para afuera. Se pudo controlar un poco adentro», relató.

Ezequiel Lucero, hijo de la víctima

Consultado sobre cómo logró evitar que el fuego se propagara, señaló que todo ocurrió en cuestión de segundos. De acuerdo con su testimonio, la cama se encontraba demasiado «a menos de un metro de la estufa y agarró el colchón. Ahí empezó todo», explicó.

Si bien las llamas ocasionaron daños materiales en la habitación, estos no fueron de gran magnitud. «Después algunas cosas que tenía él ahí, pero no es para tanto», indicó.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal de salud. Por precaución, el propietario de la vivienda fue asistito, aunque se encontraba consciente y fuera de peligro. «Mi papá está bien. Ahora se encuentra en mi casa, en la parte de atrás. Por suerte está ileso», aseguró Ezequiel.

Además, personal de Acción Social se hizo presente para brindar asistencia a la familia. «Me dijeron que me iban a dar una mano con colchón y frazadas», comentó.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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