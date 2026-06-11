Efectivos de la Estación de Policía Comunal tuvieron que concurrir a la escuela secundaria media N°1 Malvinas Argnetinas ubicada en calle Paso esquina Alberti por una pelea entre alumnos.

Se desconocen los motivos por el cual tres menores de edad se enfrentaron a las trompadas, a raíz de esto tuvo que intervenir la policía ya que los padres estaban afuera y la situación empezó a tornarse mas agresiva.

Aparentemente un menor se desmayó y fue trasladado al Hospital Municipal Francisco Caram.

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