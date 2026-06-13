Tras la reprogramación, la funcionaria Gabriela Cienfuegos confirmó que el tradicional evento se realizará este domingo 14 desde las 10. Habrá más de 100 feriantes, espectáculos, gastronomía, concurso de pasteleros y actividades para toda la familia.

La localidad de Gómez volverá a convertirse este fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro de la región con la realización de la Fiesta del Pastelito, que debió ser reprogramada por cuestiones climáticas. La secretaria de Desarrollo para la Comunidad, Gabriela Cienfuegos, brindó detalles en Estación Radio sobre la organización del evento y destacó el crecimiento que ha tenido la celebración en los últimos años.

“Lo tuvimos que suspender el día límite que teníamos de la semana pasada. Lo que pronosticaban era que iba a llover o por lo menos iba a estar feo como para hacer una fiesta. Quedó reprogramado para el próximo domingo”, explicó la funcionaria, confirmando que este domingo 14 a partir de las 10, la localidad abrirá sus puertas para compartir un día bien campero; con más de 100 feriantes, espectáculos, gastronomía, concurso de pasteleros y actividades para toda la familia.

Cienfuegos remarcó el impacto que la Fiesta del Pastelito ha logrado trascender las fronteras del Distrito. “Es una fiesta que no nos termina de asombrar las repercusiones que ha tenido a nivel nacional. Estaba prácticamente en todos los medios nacionales anunciada. Ha tomado un vuelo regional y la gente la espera”, señaló.

Según detalló, el predio de la Estación contará con más de 100 feriantes y más de 30 puestos gastronómicos. También habrá productores apícolas, concurso para elegir al mejor pastelero, espectáculos artísticos, ballet folklórico, clases de zumba, juegos infantiles y la actuación de grupos musicales como Los Chirimikis y La 70/30. “El crecimiento se ve en la cantidad de gente que quiere participar. Pero también eso nos lleva a una mejor organización”, afirmó.

La secretaria resaltó además la ubicación estratégica de Gómez, que facilita la llegada de visitantes de distintos puntos de la zona. “Es inmejorable la ubicación de Gómez. Está a 40 minutos por Ruta 2 de La Plata y cerca de grandes centros urbanos. Por eso se ha transformado en una gran fiesta regional”, expresó.

Como parte de las mejoras impulsadas para acompañar el crecimiento del evento, el Municipio realizó una importante inversión en infraestructura. “Con esta fiesta lo que hicimos es invertir en realizar un predio ferial en ese lugar. Hicimos un tendido eléctrico con la energía suficiente para que se transforme en un predio ferial. De ahora en adelante ahí no solo se va a poder hacer esta fiesta, sino muchos eventos importantes”, explicó.

Respecto a la superposición de fechas con la Peña Malvinera que se realizará en el Paseo Malvinas, Cienfuegos aclaró que esto estaba previsto: “Cuando se inicia una fiesta tan grande ya se pone una fecha de reprogramación porque intervienen muchos actores y todos tienen que poder. No es una decisión personal”, indicó.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp