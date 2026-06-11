Fuente: Infobae

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza oficialmente la Copa del Mundo FIFA 2026, con México y Sudáfrica como protagonistas del partido inaugural en el mítico estadio Azteca, desde las 16 hs (hora argentina). Más tarde, a las 23, Corea del Sur y República Checa cerrarán la primera jornada en el estadio Akron de Guadalajara.

El torneo se disputará en tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— y cuenta con 48 selecciones repartidas en 12 grupos.

🇦🇷 ¿Cuándo juega Argentina?

La selección argentina debuta el martes 16 de junio a las 22 hs frente a Argelia, en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 de junio (14 hs, Dallas) y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio (23 hs, Dallas).

🇦🇷 Grupo J — Argentina y sus rivales

Selección Confederación 🇦🇷 Argentina CONMEBOL 🇩🇿 Argelia CAF 🇦🇹 Austria UEFA 🇯🇴 Jordania AFC

Fixture completo de Argentina en la fase de grupos

Fecha Partido Hora (ARG) Sede Mar 16/6 🇦🇷 Argentina vs. Argelia 🇩🇿 22:00 Kansas City Lun 22/6 🇦🇷 Argentina vs. Austria 🇦🇹 14:00 Dallas Sáb 27/6 🇯🇴 Jordania vs. Argentina 🇦🇷 23:00 Dallas

Los otros partidos del Grupo J a seguir

Fecha Partido Hora (ARG) Sede Mar 16/6 Austria vs. Jordania 01:00 (mié 17) San Francisco Lun 22/6 Jordania vs. Argelia 00:00 (mar 23) San Francisco Sáb 27/6 Argelia vs. Austria 23:00 Kansas City

📅 Partidos destacados de la primera semana

Fecha Partido Hora (ARG) Sede Sáb 13/6 Brasil vs. Marruecos 19:00 Nueva Jersey Dom 14/6 Países Bajos vs. Japón 17:00 Dallas Lun 15/6 España vs. Cabo Verde 13:00 Atlanta Mar 16/6 Francia vs. Senegal 16:00 Nueva Jersey Mar 16/6 Argentina vs. Argelia 22:00 Kansas City Mié 17/6 Inglaterra vs. Croacia 17:00 Dallas

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🏆 Las fechas clave del torneo

16avos de final: 28 de junio al 3 de julio

28 de junio al 3 de julio Octavos de final: 4 al 7 de julio

4 al 7 de julio Cuartos de final: 9 al 11 de julio

9 al 11 de julio Semifinales: 14 y 15 de julio

14 y 15 de julio Tercer puesto: sábado 18 de julio — Miami

sábado 18 de julio — Miami Final: domingo 19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey (16 hs, hora argentina)

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