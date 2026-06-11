Fuente: Infobae
La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza oficialmente la Copa del Mundo FIFA 2026, con México y Sudáfrica como protagonistas del partido inaugural en el mítico estadio Azteca, desde las 16 hs (hora argentina). Más tarde, a las 23, Corea del Sur y República Checa cerrarán la primera jornada en el estadio Akron de Guadalajara.
El torneo se disputará en tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— y cuenta con 48 selecciones repartidas en 12 grupos.
🇦🇷 ¿Cuándo juega Argentina?
La selección argentina debuta el martes 16 de junio a las 22 hs frente a Argelia, en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 de junio (14 hs, Dallas) y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio (23 hs, Dallas).
🇦🇷 Grupo J — Argentina y sus rivales
|Selección
|Confederación
|🇦🇷 Argentina
|CONMEBOL
|🇩🇿 Argelia
|CAF
|🇦🇹 Austria
|UEFA
|🇯🇴 Jordania
|AFC
Fixture completo de Argentina en la fase de grupos
|Fecha
|Partido
|Hora (ARG)
|Sede
|Mar 16/6
|🇦🇷 Argentina vs. Argelia 🇩🇿
|22:00
|Kansas City
|Lun 22/6
|🇦🇷 Argentina vs. Austria 🇦🇹
|14:00
|Dallas
|Sáb 27/6
|🇯🇴 Jordania vs. Argentina 🇦🇷
|23:00
|Dallas
Los otros partidos del Grupo J a seguir
|Fecha
|Partido
|Hora (ARG)
|Sede
|Mar 16/6
|Austria vs. Jordania
|01:00 (mié 17)
|San Francisco
|Lun 22/6
|Jordania vs. Argelia
|00:00 (mar 23)
|San Francisco
|Sáb 27/6
|Argelia vs. Austria
|23:00
|Kansas City
📅 Partidos destacados de la primera semana
|Fecha
|Partido
|Hora (ARG)
|Sede
|Sáb 13/6
|Brasil vs. Marruecos
|19:00
|Nueva Jersey
|Dom 14/6
|Países Bajos vs. Japón
|17:00
|Dallas
|Lun 15/6
|España vs. Cabo Verde
|13:00
|Atlanta
|Mar 16/6
|Francia vs. Senegal
|16:00
|Nueva Jersey
|Mar 16/6
|Argentina vs. Argelia
|22:00
|Kansas City
|Mié 17/6
|Inglaterra vs. Croacia
|17:00
|Dallas
🏆 Las fechas clave del torneo
- 16avos de final: 28 de junio al 3 de julio
- Octavos de final: 4 al 7 de julio
- Cuartos de final: 9 al 11 de julio
- Semifinales: 14 y 15 de julio
- Tercer puesto: sábado 18 de julio — Miami
- Final: domingo 19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey (16 hs, hora argentina)
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