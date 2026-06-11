Fuente: Infobae

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza oficialmente la Copa del Mundo FIFA 2026, con México y Sudáfrica como protagonistas del partido inaugural en el mítico estadio Azteca, desde las 16 hs (hora argentina). Más tarde, a las 23, Corea del Sur y República Checa cerrarán la primera jornada en el estadio Akron de Guadalajara.

El torneo se disputará en tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— y cuenta con 48 selecciones repartidas en 12 grupos.

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🇦🇷 ¿Cuándo juega Argentina?

La selección argentina debuta el martes 16 de junio a las 22 hs frente a Argelia, en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 de junio (14 hs, Dallas) y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio (23 hs, Dallas).

🇦🇷 Grupo J — Argentina y sus rivales

SelecciónConfederación
🇦🇷 ArgentinaCONMEBOL
🇩🇿 ArgeliaCAF
🇦🇹 AustriaUEFA
🇯🇴 JordaniaAFC

Fixture completo de Argentina en la fase de grupos

FechaPartidoHora (ARG)Sede
Mar 16/6🇦🇷 Argentina vs. Argelia 🇩🇿22:00Kansas City
Lun 22/6🇦🇷 Argentina vs. Austria 🇦🇹14:00Dallas
Sáb 27/6🇯🇴 Jordania vs. Argentina 🇦🇷23:00Dallas

Los otros partidos del Grupo J a seguir

FechaPartidoHora (ARG)Sede
Mar 16/6Austria vs. Jordania01:00 (mié 17)San Francisco
Lun 22/6Jordania vs. Argelia00:00 (mar 23)San Francisco
Sáb 27/6Argelia vs. Austria23:00Kansas City

📅 Partidos destacados de la primera semana

FechaPartidoHora (ARG)Sede
Sáb 13/6Brasil vs. Marruecos19:00Nueva Jersey
Dom 14/6Países Bajos vs. Japón17:00Dallas
Lun 15/6España vs. Cabo Verde13:00Atlanta
Mar 16/6Francia vs. Senegal16:00Nueva Jersey
Mar 16/6Argentina vs. Argelia22:00Kansas City
Mié 17/6Inglaterra vs. Croacia17:00Dallas
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🏆 Las fechas clave del torneo

  • 16avos de final: 28 de junio al 3 de julio
  • Octavos de final: 4 al 7 de julio
  • Cuartos de final: 9 al 11 de julio
  • Semifinales: 14 y 15 de julio
  • Tercer puesto: sábado 18 de julio — Miami
  • Final: domingo 19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey (16 hs, hora argentina)

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