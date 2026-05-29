Necrológicas semanales: 29 de mayo 2026

NORA ELISA CASTRO Vda. De VICO

Falleció el 22-05-2026

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria”

NORA LIDIA SÁNCHEZ Vda. De ETCHEVERRY

Falleció el 24-05-2026

Q.E.P.D: Sus hijos: María Teresa, Nora y Bernardo Etcheverry, su hija política: Elisa Arnaiz, sus nietos: Augusto, Cristian, Diego, Cintia y Ángel; sus nietos políticos, sus bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibías.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 25-05-2026 a las 9.30 hs

MARIANA FIORDELLI

Falleció el 29-05-2026

Q.E.P.D: Su hija: Milagros, su nieta: Yazmín, su hermano: Marcelo, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el mismo día a las 14.50 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

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