Círculo Farmacéutico Brandsen informa: Turnos de farmacias – mayo y junio 2026

El Círculo Farmacéutico de Brandsen (conformado por las farmacias Del Río, Desmoures, Guzmán, Xamín, Kroeger, María Esperanza, La Torre y La Botica Medicinal) nos brinda la siguiente información actualizada.
(Si sos de otro medio y vas a usar esta misma imagen, por favor te pedimos
que nos des la gentileza y no le borres las marcas de agua 😉)
TURNOS DE MAYO 2026
TURNOS DE JUNIO 2026
CÍRCULO FARMACEÚTICO BRANDSEN
La venta de medicamentos fuera del ámbito de la Farmacia es ilegal. Por su seguridad siempre consulte a su médico y luego diríjase a su Farmacéutico de confianza.
María Esperanza: Saenz Peña esq. Segade – 02223 443891
Kroeger: Ituzaingó Nº1153 – 02223 443239
Guzmán: Ituzaingó Nº882 – 02223 442497
Del Río: Ruta 215 Nº152 – 2223.461772
Xamín: Rivadavia Nº552 – 02223 445221
Desmoures: Mitre Nº309 – 02223 442567 / Cel: 2223.432819
La Torre: Bellocq N°153 – 2223.462080
La Botica Medicinal: Moreno Nº801 –
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Buen día!!!!!
Cuál es el horario de los micros que realizan Bradsen-Gral Belgrano?
Aparte de la terminal de Brandsen dónde se puede reservar el pasaje?
Gracias.
Necesitamos que se publiquen los horarios de la empresa unión Platense recorrido La Plata-Gral Belgrano.
Grácias
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