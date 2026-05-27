Círculo Farmacéutico Brandsen informa: Turnos de farmacias – mayo y junio 2026

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InfoBrandsen
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El Círculo Farmacéutico de Brandsen (conformado por las farmacias Del Río, Desmoures, Guzmán, Xamín, Kroeger, María Esperanza, La Torre y La Botica Medicinal) nos brinda la siguiente información actualizada.

(Si sos de otro medio y vas a usar esta misma imagen, por favor te pedimos
que nos des la gentileza y no le borres las marcas de agua 😉)

TURNOS DE MAYO 2026

TURNOS DE JUNIO 2026

CÍRCULO FARMACEÚTICO BRANDSEN

La venta de medicamentos fuera del ámbito de la Farmacia es ilegal. Por su seguridad siempre consulte a su médico y luego diríjase a su Farmacéutico de confianza.

María Esperanza: Saenz Peña esq. Segade – 02223 443891
Kroeger: Ituzaingó Nº1153 – 02223 443239
Guzmán: Ituzaingó Nº882 – 02223 442497
Del Río: Ruta 215 Nº152 – 2223.461772
Xamín: Rivadavia Nº552 – 02223 445221
Desmoures: Mitre Nº309 – 02223 442567 / Cel: 2223.432819 
La Torre: Bellocq N°153 – 2223.462080
La Botica Medicinal: Moreno Nº801 –

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2 COMENTARIOS

  1. Buen día!!!!!
    Cuál es el horario de los micros que realizan Bradsen-Gral Belgrano?
    Aparte de la terminal de Brandsen dónde se puede reservar el pasaje?
    Gracias.

Los comentarios están cerrados.