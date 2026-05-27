Avanza el proyecto para la creación de la Universidad de San Vicente

El intendente Nicolás Mantegazza se reunió con el diputado nacional Nicolás Trotta y analizaron el diagnóstico territorial del Proyecto Institucional. Buscan articular las futuras carreras con las demandas laborales, sociales y económicas de la Región.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, mantuvo una reunión de trabajo junto al diputado nacional Nicolás Trotta y parte de su equipo, con el objetivo de avanzar en el proyecto de ley para la creación de la Universidad de San Vicente.

Durante el encuentro, se abordaron distintos aspectos vinculados al Proyecto Institucional Universitario (PIU), trabajando sobre las dimensiones académicas, territoriales y de desarrollo que forman parte de esta iniciativa estratégica para el distrito.

La jornada permitió profundizar el análisis sobre la propuesta educativa y su articulación con las necesidades del territorio, contemplando la importancia de construir una universidad pública con identidad local, vinculada al desarrollo regional y pensada para dar respuesta a las demandas actuales y futuras de la comunidad.

Asimismo, consignaron que en el encuentro se destacó “la necesidad de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre los distintos actores institucionales, educativos y legislativos para consolidar una propuesta universitaria inclusiva, accesible y de calidad”.

El Proyecto Institucional Universitario es el documento estratégico y fundacional que define cómo será una universidad. En él se establecen aspectos centrales como la identidad y misión institucional, los objetivos académicos, la propuesta de carreras, la estructura organizativa, las políticas de investigación y extensión, la vinculación con el territorio y las estrategias de inclusión y acceso estudiantil.

Además, el PIU contempla un diagnóstico territorial y socio-productivo que permite fundamentar la necesidad de la universidad en la región y proyectar su crecimiento a futuro, pensando en las demandas educativas, laborales y sociales de la comunidad.

“Contar con una universidad en el propio distrito representa mucho más que disponer de un edificio o de una oferta académica cercana. Significa generar oportunidades concretas para miles de jóvenes y adultos que muchas veces encuentran limitaciones para acceder a la educación superior por cuestiones económicas, laborales, familiares o de distancia”, justificaron desde aquella Comuna

En ese sentido, “una universidad en el territorio permite democratizar el acceso al conocimiento, fortalecer las trayectorias educativas y ampliar las posibilidades de desarrollo personal y profesional para los vecinos de San Vicente. Además, cumplen un rol clave en el desarrollo local y regional: producen conocimiento, impulsan la investigación, generan vínculos con el sector productivo, promueven la innovación y acompañan las necesidades sociales, culturales y económicas de cada comunidad”.

Destacaron el acompañamiento del diputado nacional Nicolás Trotta, ya que “demuestra la importancia y el gran potencial de esta iniciativa, no solo para el distrito, sino también para toda la región. En este marco, pensar una universidad para San Vicente significa generar más inclusión, ampliar las oportunidades y promover el desarrollo de toda la comunidad”.

Por su parte, desde el inicio de su gestión, Mantegazza viene impulsando con fuerza la agenda educativa y apostando a la educación superior como una herramienta fundamental para el desarrollo, la inclusión y el crecimiento de la comunidad sanvicentina.

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