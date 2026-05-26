Personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Alejandro Korn en el marco de una causa por presunto abuso sexual y hostigamiento. Durante el procedimiento, se secuestró un arma de fuego, municiones y otros elementos de interés para la investigación. Un hombre de 33 años quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.

Según se informó oficialmente, la investigación se inició tras una denuncia radicada el pasado 12 de marzo en la Comisaría de la Mujer, donde una mujer manifestó haber sido tocada por encima de sus prendas por parte del acusado, además de sufrir presunto hostigamiento a través de redes sociales.

A partir de las tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo, se logró individualizar el domicilio del imputado y en la fecha se cumplimentó una orden de allanamiento, registro y secuestro en una vivienda ubicada sobre Avenida Américas, en Alejandro Korn.

Durante el operativo, personal policial procedió al secuestro de:

Una pistola Bersa Thunder Súper calibre .380

Un cargador y cien municiones calibre .380 intactas

Un teléfono celular Samsung A03S

Un cuchillo con inscripción “Tandil” y mango color negro

Asimismo, se concretó la aprehensión de un hombre de 33 años domiciliado en Alejandro Korn.

La causa continúa bajo investigación y el aprehendido quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizan las actuaciones de rigor y las medidas previstas por la normativa vigente.

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