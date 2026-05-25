Este lunes 25 de Mayo se desarrolló en Plaza Brandsen el acto protocolar oficial por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, con la participación de autoridades, instituciones educativas, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, Veteranos de Malvinas y vecinos de la comunidad.

La jornada comenzó durante la mañana con el tradicional Tedeum en la Parroquia Santa Rita de Cascia y posteriormente continuó con el acto central encabezado por autoridades municipales y educativas, acompañado por una importante presencia de instituciones locales.

Durante el acto se realizó el ingreso de las banderas de ceremonia de distintos establecimientos educativos del distrito, además de la participación de Bomberos Voluntarios, Policía Local y representantes de diferentes sectores de la comunidad. También se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretadas por la Banda Municipal “Miguel Di Piazza” junto al taller municipal “Nuestras manos son las voces de otros”.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación artística de alumnos y alumnas de la Escuela de Educación Artística Nº1, quienes realizaron una representación de candombe vinculada a las expresiones culturales afroamericanas durante la época colonial, acompañada por carteles y producciones elaboradas por los propios estudiantes.

También se presentaron los estudiantes de la Escuela Técnica Nº1, Renata Ponce y Francisco Jaurena, quienes interpretaron distintas danzas folklóricas argentinas, entre ellas una chacarera, recibiendo el aplauso del público presente.

Más tarde, los profesores Fermina Cortés y Tiago Arribas realizaron una presentación de danzas representando al estudio de danzas de Carmen Tribillín y Héctor López, aportando otro de los momentos culturales del acto patrio.

En el marco del acto también hubo palabras de la inspectora jefa distrital Patricia Kranewitter, quien reflexionó sobre los valores de la Revolución de Mayo, la democracia, los derechos humanos y el rol de la educación en la construcción de ciudadanía.

Posteriormente, el secretario de Gobierno Gustavo Ríos transmitió el saludo del intendente Fernando Raitelli y remarcó la importancia del diálogo, el consenso y la construcción colectiva como pilares fundamentales para sostener los ideales de libertad, soberanía y convivencia democrática.

Otro momento especial de la mañana fue la entrega de escarapelas patrias confeccionadas por estudiantes de la Escuela de Educación Artística Nº1, en el marco de un proyecto denominado “Pines Patrios”, pensado para representar la identidad local y el sentido de pertenencia de la comunidad de Brandsen.

El acto finalizó con un agradecimiento a todas las instituciones participantes y con la tradicional invitación a compartir el chocolate caliente elaborado por Bomberos Voluntarios de Brandsen, además de la convocatoria al Fogón de la Patria realizado por la tarde en la Sala de Cultura Municipal.

🇦🇷 InfoBrandsen realizó la cobertura en vivo completa del acto protocolar desarrollado en Brandsen.

🇦🇷 ACTO COMPLETO DEL 25 DE MAYO 🇦🇷 Cobertura especial de InfoBrandsen desde Plaza Brandsen 🎥 Transmisión en vivo realizada por InfoBrandsen

Este lunes 25 de Mayo se realizará una jornada especial para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y la creación del Primer Gobierno Patrio. Habrá actividades religiosas, acto oficial y un gran cierre cultural con música y artistas locales.

📍 Cronograma de actividades:

🕙 10:00 hs – Tedeum

📌 Parroquia Santa Rita de Cascia

Un espacio de reflexión y encuentro junto a la comunidad.

🕚 11:00 hs – Acto Protocolar

📌 Plaza Brandsen

Se llevará adelante el acto oficial por un nuevo aniversario patrio.

🔥 19:30 hs – Fogón de la Patria

📌 Sala de Cultura Municipal

Con música, danza y participación de artistas locales para cerrar la jornada celebrando nuestras tradiciones y raíces.

🇦🇷 Desde el Municipio invitan a todos los vecinos a participar y compartir juntos esta nueva celebración patria.

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