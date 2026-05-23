Con apenas cinco años de gestión y un crecimiento meteórico, el Club Deportivo y Fomento Las Mandarinas dará este sábado un paso histórico para el deporte local: debutará en el Torneo Promocional Amateur de la AFA. En diálogo con el programa Grassi.com de FM 90.7, su presidente, Luján Barragán Osorio, repasó el camino recorrido, las obras realizadas y el enorme trabajo colectivo que permitió alcanzar este momento.

“Tenemos esa sensación en la boca del estómago, en la panza, natural de la situación que vamos a vivir”, reconoció Barragán Osorio a horas del debut oficial, mientras destacaba el buen ánimo del plantel y el compromiso de todos los que forman parte del proyecto.

Guillermo González y Juanjo Defendente, charlando con Luján Barrágan en el programa Grassi.com – Estación Radio FM 90.7

Durante la charla también recordó el reconocimiento recibido días atrás por parte del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, donde dirigentes, socios y allegados fueron distinguidos como “embajadores deportivos”. “Es un verdadero orgullo y también un impulso para seguir mejorando”, expresó.

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue la transformación institucional y social que atravesó el club en los últimos años. El presidente remarcó que el gran cambio no estuvo solamente en lo deportivo, sino en el comportamiento de la hinchada y en la construcción de una nueva identidad para la institución.

“No veníamos con buenos antecedentes. Más de una vez tuvimos conflictos y sanciones. Lo primero que propusimos como comisión directiva fue cambiar eso y entender que el club merecía ser noticia por otras cosas”, sostuvo.

Incluso recordó un partido que marcó un antes y un después en la historia reciente del club. Fue una derrota inesperada ante Fundación Emmanuel, cuando Las Mandarinas tenía la clasificación prácticamente asegurada. Según explicó, aquel golpe deportivo hizo que la dirigencia entendiera que el crecimiento debía ir mucho más allá de ganar partidos.

“Entendimos que había que trabajar desde abajo, hablar con los jugadores, concientizar y generar otra impronta. En estos cinco años nunca se le pagó a un jugador por hacer goles o evitar que se los hagan. La idea siempre fue jugar por amor a la camiseta”, afirmó.

Para poder competir en AFA, el club debió realizar una fuerte inversión cercana a los 15 millones de pesos. Las obras incluyeron modificaciones en tribunas, accesos, rampas de ingreso y egreso, además de adecuaciones de seguridad exigidas por la organización.

Barragán Osorio explicó que gran parte del esfuerzo estuvo centrado en cumplir con los requisitos estructurales para habilitar el estadio y garantizar la seguridad del público y de los jugadores. “Anoche a las nueve de la noche todavía estábamos mandando fotos a AFA para terminar de validar cuestiones de seguridad”, comentó.

En paralelo, también se trabajó sobre el predio Horacio Macedo, donde el club continuará disputando algunos encuentros de la Liga Metropolitana para preservar el campo principal.

Sobre el armado del plantel, el dirigente detalló que se realizó una captación regional en San Vicente y que el equipo combina futbolistas surgidos de la cantera con jóvenes provenientes de clubes como Club Atlético Temperley, Tristán Suárez y Talleres de Remedios de Escalada. Todos menores de 25 años y sin contratos profesionales previos.

También destacó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Guzmán y valoró que todo el grupo comparta la misma idea de club y de pertenencia.

Antes de cerrar, el presidente dedicó un agradecimiento especial a todas las personas que colaboran diariamente para que el sueño siga creciendo: quienes pintan la cancha, limpian, venden entradas, trabajan en seguridad, atienden a los visitantes o colaboran en la organización general.

“Es un equipo de trabajo hermoso, multitudinario te diría, y es un placer trabajar con ellos”, resumió emocionado.

▶ REPORTAJE COMPLETO Reviví la entrevista completa realizada en Grassi.com por Estación Radio FM 90.7. Más entrevistas, noticias y contenidos locales en InfoBrandsen.com.ar

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