Personal municipal encontró a un hombre dentro de una de las casas a estrenar del barrio República. El sospechoso huyó desde una ventana y se habría llevado elementos de electricidad. El Municipio reforzó la seguridad en la zona.

El martes, personal de Obras Públicas realizaba tareas de inspección y mantenimiento en las viviendas del barrio de las 36 casas, con el objetivo de revisar el estado general de las unidades, auditar daños en vidrios y colocar cadenas con candado en los portones de acceso a los garages, cuando se encontró con una situación inesperada.

Al llegar a una de las viviendas, ubicada en la intersección de calle 119 y Ortiz de Rosas, los trabajadores descubrieron que había una persona en el interior de la casa, quien, según se presume, estaba utilizando el lugar para dormir.

EL ESCAPE

Al verse sorprendido, el individuo se dio a la fuga por la ventana del baño, sector por donde también se cree que habría ingresado a la propiedad. Durante el escape, dejó un acolchado enganchado en el tejido perimetral de la vivienda.

Además, se constataron daños en las instalaciones eléctricas del inmueble. De acuerdo con lo informado, faltaban accesorios de encendido y apagado, fichas de tomacorrientes y llaves térmicas.

Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a la Policía, que se presentó en el lugar para llevar adelante las actuaciones correspondientes. Frente a esta situación, el Municipio dispuso la presencia de un sereno permanente y solicitó reforzar las recorridas policiales en el sector.

AVANCES EN LA OBRA

En cuanto a los avances de la obra de agua y cloacas, ya se encuentran finalizados los trabajos en las instalaciones de calle 14 y 14 bis, restando únicamente el sector de Ortiz de Rosas.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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