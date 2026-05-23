La edición n° 3088 del semanario local se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. A continuación los temas de tapa.

1. “La seguridad de un distrito se mide en robos calificados, y más allá de algunos hechos, estamos bien, pero no relajados”

El titular del área, José González, dijo: “Hoy tenemos un plan integral de seguridad”. Subrayó que la FBA (Fuerza Barrial de Aproximación) “está funcionando muy bien y los vemos caminando por los barrios y los pueblos, y haciendo operativos en las rutas; tenemos refuerzos de patrulleros, motos y un trabajo coordinado. El plan se va analizando en la ejecución”. El documento quedará en la presidencia del Cuerpo para que lo vean y analicen, y se mostró abierto a cualquier sugerencia. Apostó a mantener un diálogo abierto y sincero y ofreció datos un ida y vuelta. En el encuentro del miércoles en el Concejo Deliberante, estuvieron representados todos los bloques del Concejo, cultos religiosos, fuerzas de seguridad, Foro de Seguridad y departamento Ejecutivo. Y no participó el Juez de Paz ni la Fiscal.

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2. “La Maldita sigue knockeando”

En su tercera pelea como profesional, la púgil de Látigo Coggi, Milagros La Maldita Ramírez, derrotó a Verónica Nuñez el sábado en el Casino de Buenos Aires. Una victoria más que consolida su corta pero promisoria carrera en el boxeo grande.

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3. “HCD: Un reto a duelo, un cuchillo tipo Rambo y un exaltado enfrentamiento entre dos concejales fuera del recinto”

Los concejales Lucas Bronicardi (DAF) y Facundo Fernández (UCR) fueron protagonistas de un fortísimo enfrentamiento verbal que tuvo por escenario, el lunes a la medianoche, los jardines del Concejo Deliberante, al término de una sesión que había transcurrido sin ningún altercado, pero que al final estuvo a punto de resolverse de manera violenta. El cuchillo tipo Rambo que habría mostrado voluntariamente Fernández cuando Bronicardi ya se había alejado, invita a preguntarse qué representa ese tipo de arma en ese lugar.

4. “Descubrieron un intruso que ocupaba una casa del barrio de 36 viviendas”

Descubrieron un intruso en una de las 36 viviendas del barrio República. Fue personal municipal de recorrida el que lo encontró. Apenas advirtió la presencia ajena, se dio a la fuga por una ventana del baño, que es por donde había ingresado, dejando una manta y llevándose elementos de electricidad. El municipio, según informaron, procedió a reforzar la seguridad del barrio próximo a estrenarse para impedir intrusiones y robos.

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5. “Rendición de cuentas y excesos presupuestarios del 2025: dos temas con dudas y sin tratamiento”

Fue una semana llena de números inconclusos y plagada de confusiones. Por un lado, el lunes en la sexta sesión ordinaria del año se iba a tratar, en el punto 12, un dictamen de comisión sobre excesos presupuestarios del Ejercicio 2025. Aparentemente, los votos no le daban al oficialismo y, en consecuencia, el concejal Gastón Poncetta (FP) mocionó que el documento vuelva a comisión, con la esperanza de generar consenso o acuerdo con algún bloque. Y al otro día, el martes, se tenía que tratar la rendición de cuentas correspondiente al año pasado y, tampoco, el oficialismo tenía número suficiente para la aprobación. ¿Qué pasó entonces? (Información en página 8).

6. “Las Mandarinas debuta en el Promocional”

La espera terminó y Las Mandarinas debutará esta tarde por el Promocional de AFA ante Control Orientado de Benavídez en una Fortaleza que lucirá como nunca antes. Mucha expectativa de un barrio que será una fiesta.

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