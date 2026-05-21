A través de sus redes sociales, los Bomberos Voluntarios comunicaron que el marte 2 de junio celebrarán la efeméride y convocan a la comunidad brandseña para acompañarlos.

A las 15:00 realizarán una entrega floral al Monumento al Bombero ubicado en Av. Sáenz Peña y San Martín, para homenajear a todos los bomberos de nuestro distrito: «Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos en la entrega floral al Monumento al Bombero, en homenaje a quienes día a día sirven con compromiso y vocación», expresaron.

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